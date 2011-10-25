نقشه نافرجام 3 جوان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره گذرنامه فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: تیم های کنترل و عملیات اداره گذرنامه با انجام اقدامات اطلاعاتی به مدارک سه جوان که متقاضی دریافت گذرنامه بودند مشکوک شدند.

سرهنگ کرباسی افزود: پلیس در بررسی های به عمل آمده دریافت که مدارک معافیت خدمت سربازی این افراد به طرز بسیار ماهرانه ای جعل شده است.

وی اظهار داشت این 3 جوان که طبق نقشه خود قصد داشتند پس از دریافت گذرنامه از کشور خارج شوند دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند. تحقیقات درباره این پرونده هم چنان ادامه دارد.