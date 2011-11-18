کسب یک امتیاز مقابل شهرداری حکم سه امتیاز را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل شهرداری تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به شناخت خوبی که از تیم شهرداری و تیم خودمان داشتیم پیش بینی یک بازی درگیرانه و فیزیکی را می کردیم.

وی در ادامه افزود: در نیمه اول و در شرایطی که دو تیم به ارزیابی یکدیگر می پرداختند خیلی زود گل اول را زدیم که این موضوع باعث شد بازیکنان ما عقب کشیده و محتاطانه عمل کنند. به دنبال بازی تدافعی ما بازیکنان شهرداری حملات زیادی را روی دروازه نفت تدارک دیدند اما سوشا مکانی عملکرد خوبی داشت و مانع از گلزنی این تیم شد.

" بازیکنان ما اگر از فرصت های خود در نیمه اول استفاده می کردند، می توانستیم 3 گل به تیم شهرداری بزنیم"، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان این جمله افزود: در ابتدای نیمه دوم برخلاف جریان بازی گل تساوی را دریافت کردیم و پس از آن، این بازیکنان ما بودند که توپ و میدان را در اختیار داشتند اما متاسفانه گل خوردیم پس از دریافت گل دوم با تعویض‌هایی که انجام دادیم موفق شدیم در ثانیه‌های پایانی بازی، باخت را با تساوی عوض کنیم، در مجموع می توانم بگویم کسب این یک امتیاز در زمین تیم شهرداری برای ما حکم سه امتیاز را دارد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در خصوص درگیری لفظی که بین سوشا مکانی و برخی از عکاسان و تصویربرداران تبریزی به وجود آمد، اظهار داشت: مکانی در این خصوص با من صحبت کرد و آنچه که گفت، دقیقا بر خلاف چیزی است که برخی شما خبرنگاران می گویید، باید این موضوع را به دقت بررسی کنیم و درست نیست که عجولانه به قضاوت بپردازیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: اگر سوشا مکانی در این اتفاق مقصر باشد تذکرات لازم را به وی خواهیم داد، البته این احتمال وجود دارد که دروازه بان ما به دلیل الفاظی که از سوی برخی از عکاسان و تصویربردارانی که به وی نسبت داده شده، تحریک شده باشد.