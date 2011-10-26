تشکلهای بخش کشاورزی اصفهان در برگزاری نمایشگاه کشاورزی شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نریمانی در راستای برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان و همچنین دهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و ماشینآلات کشاورزی در اصفهان برگزار میشود، افزود: با توجه به تنوع موضوعات کشاورزی لازم است شرکت نمایشگاهها علاوه بر موضوعات فعلی، موضوعات جدید حوزه کشاورزی را نیز در جدول زیرگروههای نمایشگاه قرار دهند.
وی گفت: موضوعاتی همچون فرهنگ تولید و مصرف غذای سالم، اهمیت و ارزش آب، سلامت، بهداشت، استاندارد آب و دستاوردهای علمی- تحقیقاتی در حوزه کشاورزی دارای اهمیت است.
وی تا کید کرد: باید به افزایش سطح علمی نمایشگاه کشاورزی کمک کرد تا بار علمی مخاطبان افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی به لزوم حضور فعال تشکلها و صنوف در نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: بخشهای مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی باید برای رونق هرچه بیشتر این نمایشگاه همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حضور سازمان جهاد کشاورزی در قالب یک پاویون فعال به منظور تقویت ارتباط با بهرهبرداران و مراجعان و تبیین اهداف و سیاستهای سازمان است، گفت: دهمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان هشت تا 11 آذرماه و دهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و ماشینآلات کشاورزی پنج تا هشت بهمنماه در اصفهان برپا میشود.
نریمانی گفت: شرکت نمایشگاهها علاوه بر موضوعات فعلی، موضوعات جدید حوزه کشاورزی را نیز در جدول زیرگروههای نمایشگاه محصولات کشاورزی قرار دهد.
نظر شما