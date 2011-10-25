کاظم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این برنامه هر ساله در سطح کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: تمام دانش‌آموزان باید برای ورود به سیستم مدیریتی آماده شوند و برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در راستای تحقق این موضوع محسوب می‌شود.

وی به حضور پر‌شور دانش‌آموزان اصفهانی در این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: این افراد در زمینه‌های مختلف در سطح کشور نمونه هستند و پیشگامی آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نیز به تمام مردم کشور ثابت شده است.

مسئول فعالیت‌های اردویی و شورا‌های دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: خود‌باوری و اعتماد دانش‌آموزان باید در تمام عرصه‌ها تقویت شود و این افراد باید خود را برای دست‌یابی به اهداف کشور آماده کنند.

وی به تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این برنامه اشاره کرد و افزود: در چهاردهمین دوره از برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی 750 هزار دانش‌آموز از سراسر استان در این انتخابات شرکت کرده‌اند و برای اجرای اهداف خود در مدارس آماده می‌شوند.

امینی با اشاره به زمان برگزاری این برنامه تاکید کرد: این برنامه همزمان با سراسر کشور در پنج هزار و 206 مدرسه از سراسر استان در حال برگزاری است.

وی به موثر بودن اجرای این برنامه‌ها در راستای رشد و پویایی دانش‌آموزان اشاره کرد و بیان داشت: این افراد به عنوان آینده‌سازان جامعه محسوب می‌شوند و برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی اهداف مدیریتی آنها را بارور می‌کند.