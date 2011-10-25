  1. استانها
  2. تهران
۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

نشست طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری رباط کریم برگزار شد

نشست طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری رباط کریم برگزار شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: به منظور بهینه سازی و اجرای هرچه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع نشستی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رباط کریم و کارکنان حوزه معاونت معماری و شهرسازی در شهرداری رباط کریم تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع شهرداری رباط کریم ظهر سه شنبه در جمع مسئولان و خبرنگاران گفت: حوزه شهرسازی یکی از حوزه های مهم و حساس در ارتباط و برخورد با مردم و مراجعین است.

رضا صفایی افزود: در این میان رضایت شهروندان در انجام به موقع مسائل اداری از قبیل تشکیل پرونده ساختمانی، بازدید به موقع از ملک و ... از جمله مواردی است که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفته و از این پس مسئولان شهرداری رباط کریم باید آن را مد نظر قرار دهند.

در این جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، شهردار رباط کریم خواستار رعایت دقیق تر موارد مطرح شده در جلسه شد و احترام و برخورد مناسب توام با سرعت و دقت در انجام کارهای شهروندان را خواستار شد.

کد مطلب 1443454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها