نشست طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع شهرداری رباط کریم ظهر سه شنبه در جمع مسئولان و خبرنگاران گفت: حوزه شهرسازی یکی از حوزه های مهم و حساس در ارتباط و برخورد با مردم و مراجعین است.

رضا صفایی افزود: در این میان رضایت شهروندان در انجام به موقع مسائل اداری از قبیل تشکیل پرونده ساختمانی، بازدید به موقع از ملک و ... از جمله مواردی است که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفته و از این پس مسئولان شهرداری رباط کریم باید آن را مد نظر قرار دهند.

در این جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، شهردار رباط کریم خواستار رعایت دقیق تر موارد مطرح شده در جلسه شد و احترام و برخورد مناسب توام با سرعت و دقت در انجام کارهای شهروندان را خواستار شد.