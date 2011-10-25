به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حافظی ظهر سه‌شنبه در حاشیه سفر خود به اصفهان در جمع مسئولان مدیریت درمان تامین اجتماعی این استان، افزود: تاکنون بیمه‌ها هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای طرح پزشک خانواده نداشتند.

وی بیان داشت: در گزارش‌هایی که به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم، مشخص شد که بیمه‌ها کوتاهی در اجرای این برنامه داشته‌اند.

حافظی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده از اولویت‌های تامین اجتماعی است، ادامه داد: با اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر کاهش پیدا می‌کند به گونه‌ای که آحاد جامعه به صورت عادلانه از خدمات درمانی آن برخوردار است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور که کاهش هزینه و ارتقا سلامت بیماران را از اهداف مهم این برنامه دانست، تصریح کرد: به دنبال اجرای طرح پزشک خانواده مراجعات بیماران ساماندهی شده و از اتلاف وقت آنان جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در این طرح بیماران می‌توانند تنها به درمان خود بیندیشند و دغدغه‌ای غیر از آن نداشته باشند، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با اختصاص منابع برای پزشک خانواده و تعامل با حوزه‌های زیر ربط خواهان اجرای کامل این برنامه است.

حافظی افزود: با اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در کشور هزینه سازمان‌های بیمه‌گر به شدت کاهش پیدا می‌کند و سازمان تامین اجتماعی و مخاطبان آن نیز از مزایای این برنامه بهره‌مند می‌شوند.