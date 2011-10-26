جذب 400 میلیارد تومان از اعتبارات سفر رهبر انقلاب به قم

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مصویات سفر رهبر معظم انقلاب در سال گذشته به استان قم اظهار داشت: در سال گذشته همزمان با حضور رهبر معظم انقلاب به استان قم، هیئت دولت نیز به قم آمد و 231 مصوبه در قالب 320 پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 245 میلیارد تومان به تصویب رسید.



وی با بیان اینکه 200 میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی در اختیار مردم قم قرار گرفته است افزود: در مجموع اعتبار مصوبه‌های سفر رهبر معظم انقلاب به قم هزار و 400 میلیارد تومان بوده که طی آن پروژه‌های خوب استانی و ملی تعریف شده است.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم عنوان داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی استاندار و مجموع مدیران استان از سال گذشته تا کنون 400 میلیارد تومان از محل اعتبار سفر رهبر معظم انقلاب در اختیار قرار گرفته شد و مابقی نیز طی سه سال جذب می‌شود.



اتمام 59 مصوبه از 231 مصوبه سفر رهبری به قم



وی با مطلوب ارزیابی کردن روند تأمین اعتبار و آغاز پروژه‌ها عنوان کرد: تا کنون 59 مصوبه به طور کامل اجرا شده و 132 مصوبه دیگر نیز در مرحله اجرا است.



دهناد یکی از مهمترین مصوبه‌های سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم را تخصیص اعتبار لازم به منظور انتقال آب به قم دانست و افزود: در سال‌های گذشته عمده ترین منبع تأمین آب شرب استان سد 15 خرداد بود که با خشکسالی‌های اخیر در سال گذشته میزان آب این سد تقریبا به صفر رسید.



وی اضافه کرد: در سفر رهبر انقلاب به قم این موضوع طرح و مقرر شد با تأمین اعتبار مورد نیاز طرح اضطراری انتقال آب به قم تسریع یابد.



سرانه مصرف آب در قم بالا است



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه امروز برای تأمین آب شرب استان درصدی از آب چاه استفاده می‌شود افزود: اگر طرح اضطراری انتقال آب به قم اجرایی نمی‌شد، امروز ما با بحران بی آبی مواجه بودیم که با اجرای کامل این پروژه مشکل آب قم حل خواهد شد.



وی با بیان اینکه اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند کیفیت آن بالا می‌رود افزود: سرانه مصرف آب در قم بالا است که همشهریان و مسئولان باید در نحوه مصرف دقت بیشتری داشته باشند.



بهره برداری جاده قم به نیزار تا پایان سال جاری



دهناد یکی دیگر از پروژه‌های مصوب سفر رهبر انقلاب به قم را تکمیل جاده قم به نیزار عنوان کرد و افزود: ساخت این جاده از 10 سال قبل آغاز شده که با تخصیص اعتبار 6 میلیارد تومان کار تکمیل آن شتاب بیشتری گرفت که امیدواریم تا پایان سال

جاری این جاده به بهره برداری برسد.



معاون برنامه ریزی استاندار قم به اعتبارات اختصاص یافته در بخش مسکن نیز اشاره کرد و افزود: در بخش زیر ساخت‌های مسکن مهر در استان اعتباراتی داشته‌ایم و از این حیث استان قم در مسکن مهر شرایط خوبی دارد و دارای رتبه اول کشوری است که در ایام سالگرد سفر رهبر انقلاب به قم نیز پنج هزار واحد به بهره برداری می‌رسد.



اختصاص 17 میلیارد تومان برای احداث تقاطع غیر مسطح میدان 72 تن



وی تقاطع غیر مسطح و زیر گذر میدان 72 تن که به عنوان چهار راه ایران شناخته می‌شود را یکی دیگر از پروژه‌های مصوب سفر رهبر انقلاب به قم عنوان کرد و اظهار داشت: حجم تردد خودرو در این محور بسیار سنگین است و در برخی از موارد به 70 هزار خودرو می‌رسد که 17 میلیارد تومان برای ساماندهی این میدان اختصاص یافته است که امیدواریم در مدت یک سال به اتمام برسد.



دهناد به بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته از محل تخصیص اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به قم اشاره کرد و افزود: ساخت هزار واحد مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، آزادی 240 نفر از زندانیان بدهکار، تامین نیازهای آموزشی هزار دانشجوی نیازمند استان، تأمین جهیزیه عروسی هزار نفر از دختران نیازمند، اختصاص 16 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای نیازمندان و گاز کشی رایگان برای هزار و 500 خانه در استان بخشی از اقدامات صورت گرفته از محل اعتبار سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود.



ایجاد 10 کارگاه در زندان لنگرود قم برای اشتغال زندانیان



معاون استاندار قم در ادامه عنوان کرد: برای اشتغال زندانیان نیز مصوب شد، 10 کارگاه در زندان لنگرود قم احداث شود تا زندانیان نیز در عرصه اقتصادی فعال و کمک خرج خانواده‌های خود شوند که امیدواریم تا پایان سال جاری پنج واحد صنعتی در این زندان به بهره برداری برسد و این ابتکار الگویی برای سایر استان‌ها شود.



وی در ادامه عنوان کرد: تکمیل احداث کشتارگاه صنعتی قم در جاده قدیم قم - جعفریه، ارتقای درمانگاه علی بن ابیطالب(ع) به بیمارستان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان، ساخت و تجهیز هزار مسجد در استان، ساخت و توسعه صحن شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) بخش دیگری از پروژه‌هایی بود که از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به قم اجرایی شد.



دهناد به اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و درمان در استان نیز اشاره کرد و افزود: بازسازی توسعه بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان فرقانی در خیابان آذر، بیمارستان 128 تخت خوابی در منطقه نیروگاه و همچنین توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در روستا از اقدامات خوب انجام شده در بخش یهداشت و درمان بوده است.



کسب رتبه اول علمی دانش اموآزن قمی در کشور



معاون برنامه ریزی استاندار قم در خصوص پروژه‌های نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز عنوان کرد: امروز تراکم دانش آموزان در کلاس‌های درس 25 نفر است که در گذشته این تعداد به 40 نفر می‌رسید که این تعداد بالای دانش اموز در کلاس بر کیفیت آموزش تأثیر منفی داشت.



وی با بیان اینکه در سال جاری سطح علمی دانش آموزان قمی در کشور رتبه اول را کسب کرد افزود: ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در راستای موفقیت‌های علمی دانش آموزان استان تأثیرات خوبی داشته است.



دهناد به توسعه فضاهای ورزشی استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سرانه ورزشی در استان هشت دهم متر مربع است که میزان استاندارد آن یک متر مربع است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با افزایش فضاهای ورزشی به میزان استاندارد برسیم.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم در ادامه اظهار داشت: امروز اکثر مردم قم از نعمت گاز برخوردارند و با برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان سال 91 هیچ روستایی در قم بدن گازنخواهد بود.

