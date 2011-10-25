تکمیل پروژه امامزاده عبدالله همدان 1.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالوند با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی ظاهر این امامزاده در حال تکمیل است، عنوان کرد: کاشیکاری، نماکاری، پوشش ستونهای بیرون و گچ کاریها و مقرنسکاریهای فضای داخلی شبستان نیز در حال انجام است.
مسئول دفتر فنی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر در زیرزمین امامزاده عبدالله(ع) همدان فعالیت خاصی انجام نمی شود، گفت: در فضای زیرزمین احداث موتورخانه، سرویسهای بهداشتی و کتابخانه در نظر گرفته شده که اعتبار مالی بسیاری را طلب میکند.
وی عنوان کرد: در صورت تصویب و اختصاص اعتبارات دولتی تکمیل و تجهیز امامزاده عبدالله (ع) همدان شتاب بیشتری میگیرد که این مهم باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
عبدالوند با اشاره به فعالیتهای عمرانی طرحهای جامع بقاع متبرکه استان همدان اظهار داشت: علاوه بر بحث طرحهای جامع بقاع متبرکه، فعالیت مربوط به برداشت نقشههای سایت بقاع، عملیات ساخت و ساز نیز در دستور کار است.
عبدالوند گفت: در این راستا امامزادگانی که طرح جامع آنها تهیه شده و در امور ساخت و ساز مورد توجه قرار میگیرند.
وی افزود: در راستای اجرای عملیات ساخت و ساز بقاع در استان همدان، در حال حاضر امر تخریب امامزاده بلقیس و خاتون با همکاری افراد بومی محل انجام شده و سنگچینی برای شروع عملیات فونداسیون در حال اجراست.
مسئول دفتر فنی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان با بیان اینکه عملیات تخریب و نوسازی امامزاده جعفر(ع) روستای کوهانی نیز انجام شده و در حال فعالیتهای عمرانی ساختمانی است، گفت: عملیات احداث راهپله شاهزاده ناصر(ع) تویسرکان و عملیات اجرایی توسعه شبستانهای امامزاده عبدالله(ع) آرتیمان تویسرکان نیز با پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 70 درصدی همراه است.
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