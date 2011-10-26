میزان تولید فولادسازی فولاد مبارکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام زمانی با بیان اینکه رکوردهای قبلی واحد فولادسازی فولادمبارکه مربوط به اوایل بهمن 89 با تولید 89 ذوب در روز و 86 ذوب در خرداد ماه سال 88 بود، افزود: این موفقیت با توجه به ظرفیتهای بالقوه‌ موجود در این شرکت از نظر سرمایه نیروی انسانی مجرب و تجهیزات مطلوب به دست آمد.

مدیرناحیه فولادسازی فولاد مبارکه با اشاره به اینکه با تثبیت شرایط، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک با بکارگیری بهینه ظرفیتهای ذکر شده رکورد تولید امروز به استاندارد تولید فردا تبدیل شود، تصریح کرد: در ادامه شاهد ثبت رکوردهای کمی و کیفی فراتر از انتظار در خطوط تولید این ناحیه شویم.

وی با بیان اینکه کسب این موفقیتها و تداوم آنها در سایه الطاف الهی و حمایت‌های مدیریت عالی سازمان است، گفت: تلاشگران این ناحیه با توجه به توجهات خاص تمام معاونت‌ها و مدیریت‌های پشتیبان خطوط تولید به این موفقیت نایل گشته‌اند.

زمانی اضافه کرد: انتظار داریم موجب سربلندی بیشتر شرکت و بقاء و موفقیت مجموعه در عرصه‌های توسعه جامع و بسترساز حصول اهداف پیش‌روی فولاد مبارکه شویم.