به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدیتبار، در نشست بررسی ابعاد فقهی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم که در مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی برگزار شد با اشاره به گستردگی ابواب فقهی شیعه، اظهارداشت: فقه شیعه بیش از پنجاه باب دارد که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و جستوجو در تمام موضوعهای فقهی، به زمان زیادی نیاز دارد.
وی با اشاره به پیش آمدن مسائل جدید فقهی، افزود: با توجه به پیشرفت علوم و تغییر زندگی مردم، مسائل جدیدی نیز در فقه به وجود میآید که نیازمند دقت در صدور احکام است.
وی افزود: فقیه باید با تسلط بر ابواب مختلف فقهی، به مسائل جدید توجه داشته باشد و براساس مقتضیات پاسخ دهد.
فقه باید تخصصی شود
استاد جامعهالمصطفی بیان داشت: برای پاسخگو بودن فقه، باید ابواب فقه را تخصصی کرد؛ یکی از علمای معاصر، که به جدّ تحقق فقه تخصصی را پی میگرفت، مرحوم آیتالله عبدالکریم حائری بود و پس از ایشان نیز شاگردانش نظریات ایشان را دنبال میکردند.
وی اضافه کرد: البته مرحوم حائری عقیده داشت که پس از اجتهاد در ابواب مختلف فقهی، باید به تخصصگرایی روی آورد تا تقلید نیز پابرجا باشد.
فقه به صورت جامع برای مردم بیان شود
وی ادامه داد: نتوانستهایم فقه را به شکل جامعی برای مردم بیان کنیم؛ مقتضیات زمان باید به درستی توسط فقیه درک و براساس آن فتاوای فقهی ارائه شود.
حجتالاسلام احمدیتبار، با ابراز این که جامعهالمصطفی، جریانساز فقه تخصصی است، بیان داتش: اکنون، حوزه علمیه قم تخصصی کردن فقه را پی میگیرد و جامعهالمصطفی نیز در این باره، گروههایی مانند گروه خانواده ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: در بحثهای مهمی همچون ازدواج، نباید تنها به عقد ازدواج توجه نمود و از اموری مانند حق همسران غفلت ورزید.
استاد جامعهالمصطفی اضافه کرد: تلقیح مصنوعی و اجاره رحم، موضوعی بسیار گسترده است و نتایج فقهی زیادی در پی دارد؛ محرمیت، مباحث حقوقی و ارث، از جمله نتایج بسیار مهم این موضوع فقهی به شمار میرود.
وی بیان داشت: امیدوارم حرکت فرخنده، در آینده، دنبال شود تا به سرانجام خوبی برسد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به مقتضیات زمانه بر لزوم تخصصی کردن فقه برای پاسخگویی به نیازهای جدید تأکیدکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدیتبار، در نشست بررسی ابعاد فقهی تلقیح مصنوعی و اجاره رحم که در مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی برگزار شد با اشاره به گستردگی ابواب فقهی شیعه، اظهارداشت: فقه شیعه بیش از پنجاه باب دارد که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و جستوجو در تمام موضوعهای فقهی، به زمان زیادی نیاز دارد.
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