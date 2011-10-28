تشابه عکسهای تبلیغاتی کنکوریها و عکس قهرمان ورزشی روی آب معدنی!

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگا مهر افزود: نظر شخصی من این است که این کار مانند زدن عکس یک قهرمان ورزشی روی آب معدنی یک شرکت است! عکس بزرگ قهرمان ورزشی را می اندازند و در کنارش هم عکس یک عکس بطری آب معدنی یک شرکت خاص را می اندازند. خوب این دو چه ربطی به هم دارند. آن قهرمان محبوب مردم است و این دو به هم ربطی ندارند. یعنی می خواهند بگویند آن قهرمان از آن آب معدنی خورده قهرمان شده است!

سرورالدین یادآور شد: موضوع عکس های تبلیغاتی برترین های کنکور هم دقیقاً مانند همین موضوع است چرا که منطقی نیست و خیلی وقتها هم به نادرستی اجازه می گیرند و هدیه می دهند و بچه ها نیز چندان متوجه این موضوع نیستند.

وی تاکید کرد: اگر این موضوع به نادرستی باشد که عوام فریبی و قابل پیگرد است اما اگر درست باشد موسسات می خواهند وانمود کنند که برترین های کنکور محصول ما هستند در حالی که یک فرد باید خودش بررسی کند که چگونه برای کنکور درس بخواند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: این مثال در مورد مدارس غیرانتفاعی هم صادق است، این مدارس در زمان ثبت نام می گویند که تنها دانش آموزان با معدل 19 به بالا می پذیرند و بعد هم می گویند ما تعداد بالایی در کنکور قبولی داده ایم، در حالیکه این مدرسه هنر نکرده است. بچه دانش آموز با معدل 19 به بالا اگر مدرسه هم نرود و سال دیگر در امتحان شرکت کند نمرات خوبی می آورد.

وی یادآور شد: البته آموزشگاهها بی تاثیر نیست اما فرد بسته به تلاش خود از آنها تاثیر می گیرد اما اینکه وانمود کنند که یک بچه ضعیت می رود آنجا و نابغه می شود، خیر این طور نیست و صرف آموزشگاه رفتن تضمین قبول شدن در رشته دلخواه نیست و تنها راه قبول شدن در دانشگاه هم نیست. پیش آمده که رتبه اولی یک دوره کنکور از یک روستا و یا شهری دور افتاده باشد.

سرورالدین اضافه کرد: یک آموزشگاه درست که افراد دلسوزی آنجا باشند و بچه ها را راهنمایی کند و معلومات آنها را بالا ببرند، یکی از پارامترهای مهم است اما اینکه بگوییم 99 درصد این طور است، خیر اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: با اطمینان به دانش آموزان کنکوری می گویم که بیشتر بچه هایی که در رشته های خوب قبول می شوند خودشان تلاش کردند و کلاس کنکور نرفتند.