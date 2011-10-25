به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندوکیلی، مدیر فرهنگی هنری منطقه یک، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در کشور، گفت: از گذشته دور کتاب به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مورد توجه بوده است و اولیای دین نیز به پدید‌آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب توصیه‌های مهمی داشته‌اند. امروزه نیز همچنان تفکر و تجربه‌های اهل اندیشه و معرفت به وسیله کتاب در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

او با بیان این‌که کتاب یک کالای مصرفی نیست که با خوانده شدن تمام شود، افزود: هر هفته سه‌شنبه‌بازار کتاب در کتابخانه دکتر عظیمی و به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و ورود کتاب‌های دست دوم (خوانده‌شده) به چرخه مطالعه، برپاست.

زند وکیلی ادامه داد: در این بازار که در راستای توسعه فرهنگ مشارکت شهروندان برنامه‌ریزی شده است، بازبینی، دسته‌بندی، مبادله، جمع‌آوری، خرید و فروش کتاب‌های خوانده‌شده (دست دوم) انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی منطقه یک عنوان کرد: سه‌شنبه بازار کتاب با شعار «کتاب نتیجه قطع درختان سبز است؛ پس بیایید از قطع درختان بیش‌تر جلوگیری کنیم»، روزهای 3، 10، 17 و 23 آبان‌ماه از ساعت 9 صبح تا 17 عصر در کتابخانه عظیمی واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه محنا یک، شماره 4 برگزار می‌شود.