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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

شمال تهران صاحب سه‌شنبه ‌بازار کتاب شد

شمال تهران صاحب سه‌شنبه ‌بازار کتاب شد

سه‌شنبه ‌بازار کتاب با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه، در کتابخانه عظیمی واقع در منطقه یک تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندوکیلی، مدیر فرهنگی هنری منطقه یک، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در کشور، گفت: از گذشته دور کتاب به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مورد توجه بوده است و اولیای دین نیز به پدید‌آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب توصیه‌های مهمی داشته‌اند. امروزه نیز همچنان تفکر و تجربه‌های اهل اندیشه و معرفت به وسیله کتاب در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

او با بیان این‌که کتاب یک کالای مصرفی نیست که با خوانده شدن تمام شود، افزود: هر هفته سه‌شنبه‌بازار کتاب در کتابخانه دکتر عظیمی و به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و ورود کتاب‌های دست دوم (خوانده‌شده) به چرخه مطالعه، برپاست.

زند وکیلی ادامه داد: در این بازار که در راستای توسعه فرهنگ مشارکت شهروندان برنامه‌ریزی شده است، بازبینی، دسته‌بندی، مبادله، جمع‌آوری، خرید و فروش کتاب‌های خوانده‌شده (دست دوم) انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی منطقه یک عنوان کرد: سه‌شنبه بازار کتاب با شعار «کتاب نتیجه قطع درختان سبز است؛ پس بیایید از قطع درختان بیش‌تر جلوگیری کنیم»، روزهای 3، 10، 17 و 23 آبان‌ماه از ساعت 9 صبح تا 17 عصر در کتابخانه عظیمی واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه محنا یک، شماره 4 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1443487

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