به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی در جمع خبرنگاران در مکه مکرمه گفت: تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 3 آبان 1390 در مجموع 69 هزار و 872 زائر از جمهوری اسلامی وارد سرزمین وحی عربستان شده اند.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: از این تعداد در حال حاضر 44 هزار و 578 زائر در مکه مکرمه و 25 هزار و 293 زائر در مدینه منوره حضور دارند.



لیالی یادآور شد: تاکنون 5 زائر بیت الله الحرام درگذشته اند که دو نفر در مدینه منوره و 3 نفر در مکه مکرمه دعوت حق را لبیک گفته اند.



رئیس سازمان حج و زیارت درباره بازداشتی ها اظهارداشت: خوشبختانه تا کنون هیچ مورد زندانی از زائران وجود نداشته‌ایم، فقط 4 مورد دستگیری موقت زائران در مدینه منوره بوده که بلافاصله حل شده و به مرحله بازداشت نینجامیده است.



لیالی بااشاره به جابه جایی زائران در مکه مکرمه اظهارداشت: حمل و نقل ترددی یا انتقال صلواتی زائران ایرانی از هتلها به مسجد الحرام و بالعکس در طول 24 ساعت شبانه روز با 259 دستگاه اتوبوس کولردار انجام می شود و زائر برای رفتن به مسجد با ایستادن در ایستگاه مقابل هتل سر ساعت سوار اتوبوس می‌شوند. برای برگشت از مسجد الحرام نیز با راهنمایی کارکنان ستاد امداد در مکه به سمت محل سوارشدن بر اتوبوس راهنمایی می‌شوند.



وی یادآور شد: 12 خط اتوبوسرانی در مکه برای انتقال زائران به مسجد الحرام و بالعکس در نظر گرفته شده است.