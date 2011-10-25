به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان ناطق که مسئولیت گردآوری این اثر را برعهده داشته است درباره شکل‌گیری مجموعه داستان‌های کتاب گفت: از قریب به 220 داستان حدود 68 داستان برای گردآوری در این کتاب انتخاب شد که انتخاب داستان‌ها بر اساس شاخصه‌هایی چون ایده‌های نو با درون‌مایه قوی، پرهیز از کلی‌گویی و تنوع زاویه دید بوده است.

وی همچنین به ترکیب جنسیتی نویسندگان اشاره کرد و گفت: سعی کرده‌ام در گردآوری داستان‌ها از تمام گروه‌های سنی استفاده شود که نکته قابل اذعان حضور و استقبال چشمگیر و پررنگ نویسندگان زن بوده است.



این پژوهشگر ادبی در ادامه از عنوان کتاب سخن گفت و افزود: در باور من این‌گونه بوده که نویسندگان در همکاری با این جشنواره به نوعی به دنبال ادای دین به شخصیت حضرت ثامن الحجج بودند که احساس کردم نویسنده به نوعی خواسته است ضمن بهره برداری از شخصیت حضرت امام رضا، سیره و روش این امام بزرگوار را در قالب داستان به مخاطبان ارائه کند لذا سعی کردم این عنوان داستانی را برای کتاب برگزینم.

کتاب «چشم مرا روشن کن» توسط انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه و قطع رقعی منتشر شده است.