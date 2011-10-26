شیطان قرچک اعدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی 29 ساله روز دوازدهم مرداد سال 88 با انگیزه سرقت وارد خانه جیران 86 ساله شده و پس از قتل پیرزن همسایه و نوه 8 ساله اش و سرقت طلاهای قربانیان از محل گریخته بود.

ماموران پلیس آگاهی ورامین پس از تجسس های گسترده مرد معتاد را دستگیر کردند که او با اعتراف به این جنایت هولناک گفت: صبح روز حادثه به بهانه اینکه کلیدم را جا گذاشته ام از زن سالخورده همسایه خواستم اجازه دهد از دیوار حیاط خانه آنها وارد خانه ام شوم. پس از ورود او را از پشت سر غافلگیر کردم و با چاقو به جانش افتادم. وقتی سراغ طلاهایش رفتم چشمم به نگین (نوه 8 ساله) افتاد که شاهد ماجرا بود. بنابراین دست و پای دختر بچه را بسته و پس از آزار و اذیت، او را نیز به قتل رساندم تا راز جنایت فاش نشود.

پس از اعترافهای تکان دهنده عامل جنایت هولناک، قضات شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران او را به اتهام 2 فقره قتل عمد و آزار و اذیت دختر بچه به 3 بار اعدام در ملاء عام، 10سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد.

این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور نیز تایید شده و پس از اذن رئیس دستگاه قضا برای اجرای حکم، سرانجام ساعت 6.35سحرگاه امروز- چهارشنبه- دقیقه شیطان قرچک پای چوبه دار رفت و با حضور اولیاء دم، مسئولان قضائی شهرستان و مردم در ملاء عام اعدام شد.