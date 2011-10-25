دوره آموزش پویانمایی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی افزود: دوره آموزش پویانمایی ویژه مربیان و مسئولان فرهنگی ثابت و سیار کانون ها در سالن مرکز شماره یک کانون پرورش فکری همدان برگزار می شود.

ابراهیمی هدف از برگزاری دوره های آموزش پویانمایی را آمادگی مربیان برای انجام فعالیت پویانمایی و توسعه و تعمیق فعالیت پویانمایی در مراکز کانون پرورش فکری استان همدان بیان کرد.

وی اظهار داشت: در این دوره ها مسئولان مراکز با روش های ساخت فیلم پویانمایی به زبان ساده آشنا می شوند.

ابراهیمی بر تجهیز مراکز به وسایل مورد نیاز برای ساخت فیلم های انیمیشن تاکید کرد و افزود: با توجه به برگزاری جشنواره پویانمایی در همدان در سال گذشته و دارا بودن بستر مناسب برای حضوری فعال در جشنواره های پویانمایی، بیشتر اعتبارات تعمیر و تجهیز مراکز به این امر اختصاص یافته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان همدان اضافه کرد: تمام مراکز در سال 91 تجهیز می شوند.

ابراهیمی یادآور شد: دوره های آموزش پویانمایی با حضور استاد محمود صائمین و تورج علوی از متخصصان رشته پویانمایی برگزار خواهد شد.