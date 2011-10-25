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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

مرحله یک شانزدهم جام حذفی/

سپاهان هم به جمع لیگ برتری‌های حذف شده پیوست

سپاهان هم به جمع لیگ برتری‌های حذف شده پیوست

تیم فوتبال فولادخوزستان با پیروزی برابر سپاهان اصفهان به مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار در اهواز پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال فولاد خوزستان با نتیجه یک بر صفر از سد سپاهان اصفهان گذشت.

در این دیدار که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، آرش افشین در دقیقه 60 گل برتری تیم فوتبال فولادخوزستان را به ثمر رساند. 

پیش از این تیم‌های تراکتورسازی تبریز، سایپا البرز، ملوان بندرانزلی و نفت تهران با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت‌های جام حذفی کنار رفتند.

کد مطلب 1443510

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