به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، یک مقام پزشکی مرکز حج ایران به زائران سالمندی که به مکه مکرمه مشرف می شوند، هشدار داد در انجام اعمال عمره تمتع و زیارت خانه خدا عجله نکنند.

رئیس مرکز درمانی مکه مکرمه گفت: زائران مسن و دارای ریسک بالا که بعضا مشکل قلبی و تنفسی دارند لازم است به توصیه مدیران کاروان درباره زمان بندی تشرف به مسجد الحرام توجه کنند و در این زمینه تعجیل نکنند.



وی افزود: زائران در بدو ورود به مکه مکرمه خسته اند و دارای انرژی کمی هستند و بر این اساس تعجیل در زیارت برای افراد مسن احتمال سکته قلبی را افزایش می دهد.



حجت الاسلام رضایی از روحانیون کاروان های حج نیز گفت: از لحاظ شرعی هیچ عجله ای برای انجام سریع اعمال نیست، زائران به ویژه افراد سالخورده می توانند پس از استراحت کافی در هتل ها در حالت احرام باقی بمانند و در فرصت مناسب با هماهنگی روحانی و مدیر کاروان اقدام به انجام اعمال دهند.



وی با اشاره به اینکه فلسفه احرام، طواف سعی صفا و مروه و تمام مناسک حج ذکر خدا و توجه به ذات حق تعالی است، پس چه بهتر که افراد با تامل و آرامش خاطر بهتری به انجام مناسک معنوی حج بپردازند.