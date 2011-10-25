"از پشت عینک ته استکانی" در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی عراق برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی "از پشت عینک ته استکانی" به کارگردانی و نویسندگی نرگس خاک کار، هنرمند همدانی به عنوان بهترین نمایش دومین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در دربندی خان کردستان عراق معرفی شد.

این نمایش که در دانشگاه هنرهای زیبای سلیمانیه عراق به نمایش درآمد موفق به کسب تندیس بهترین نمایش این جشنواره شد.

این اثر نمایشی در شهر اربیل عراق برای دانشجویان به اجرا در آمده است.

نمایش خیابانی "از پشت عینک ته استکانی" کاری از گروه سپید سیاه است و مهدی حبیبی، مسعود روستا، الهام ریاضت، محسن طهماسبی، امین محمودی، رضا پورتقی و نرگس خاک کار در آن نقش آفرینی می کنند.

دومین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی شهر دربندی خان کردستان عراق از 28 مهرماه تا یکم آبان ماه امسال در این شهر برگزار شد.