هزینه‌ قربانی در حج تمتع امسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، عبدالعظیم رضانیا مشاور رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح جزئیات طرح قربانی امسال، گفت: در طرح قربانی تقریبا هر سال یک نوآوری صورت میگیرد، البته نوآوری باید کارآمد باشد. امسال مانند سالهای گذشته زائران هزینه قربانی خود را در ایران پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه امسال هزینه قربانی نسبت به سال گذشته 20 ریال سعودی بیشتر شده است که بستگی به عرضه و تقاضا در بازار عربستان دارد، افزود: البته با وجود این افزایش، این هزینه نسبت به قیمت گوسفند در بازار آن زمان بسیار ارزان است.
رئیس واحد قربانی حج سال 90 خاطرنشان کرد: امسال حدود 850 تا 900 هزار نفر در طرح قربانی متمرکز شرکت میکنند که تقریبا 100 هزار نفر آنها زائران ایرانی هستند.
رضانیا، هزینه قربانی را 430 ریال سعودی برای هر رأس گوسفند ذکر کرد و گفت: برای سهولت کار با بانک ملی در ایران هماهنگ شده است که به ازای 430 ریال سعودی، از هر نفر 123 هزار تومان دریافت شود. این پول در جدول زمانبندی شده به حساب مدیر کاروان واریز شده است و مدیر کاروان به نیابت از اعضای کاروان، دلار مربوطه را از بانک ملی دریافت میکند. امسال با توجه به شرایطی که داریم پول تکمیل شده توسط مدیر هر کاروان به عربستان حمل میشود.
وی یادآور شد: در سال گذشته پول را یکجا به بانک توسعه اسلامی واریز میکردیم اما امسال هر مدیر کاروان، پول به ازای هر زائر را که 115 دلار میشود، با خود به عربستان میبرد. در عربستان سعودی نیز با بانک توسعه اسلامی که متولی اجرای طرح قربانی است، هماهنگ شده و به مدیران کاروانها اطلاعرسانی شده است که به محض ورود به عربستان در هر یک از بانکهای خصوصی و نیمه دولتی در هر یک از شهرهای جده، مدینه منوره و مکه مکرمه میتوانند به همان حسابی که ما به آنها دادیم، ریال سعودی را واریز کنند و یا دلار را به ریال تبدیل کنند.
رئیس واحد قربانی حج سال 90 با بیان اینکه امسال مؤسسه الراجحی، بانک عامل بانک توسعه اسلامی است، افزود: مدیران کاروانها میتوانند با ارائه کپی گذرنامه و یا کارت شناسایی، پول را به این مؤسسه واریز کنند. تمهیدات لازم به عمل آمده است تا تغییرات و نوسانات تبدیل دلار به ریال به ضرر مدیر کاروانها نباشد.
وی ادامه داد: علاوهبر زائران ایرانی که پول قربانی خود را در داخل کشور پرداخت کردند، حدود پنج تا شش هزار نفر دیگر، شامل ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران و برخی از زائرانی که نتوانستند، پول قربانی را در ایران پرداخت کنند، به این جمعیت اضافه شده است.
مشاور رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ما امسال خود را برای اجرای طرح قربانی 110 هزار رأس دام به نیابت از ایرانیان آماده کردهایم، بیان کرد: امسال 95 ذابح و پنج روحانی ناظر شرعی داریم که بر روند ذبح نظارت میکنند و دام مناسب پیشبینی شده و با پیمانکار واردکننده، مذاکرات لازم انجام شده است. آنها از شروط شرعی ما آگاه هستند، بنابراین دام مناسب در اختیار ما قرار دادند.
وی اضافه کرد: این ذابحان پیش از عید قربان، دام مناسب را از میان تقریبا چند صدهزار رأس دام انتخاب میکنند، با توجه به همه این مسائل، اگر روحانی و یا مدیر کاروان و یا نماینده زائر، دام را نپسندد میتواند تحویل نگیرد.
رضانیا با اشاره به اینکه در سالهای گذشته، تلاش میکردیم تا متولیان ذبح هر کاروان در نخستین ساعات روز دهم ذیالحجه در کشتارگاه حضور یابند، یادآور شد: این تلاش برای نوبتگیری توسط افراد به جایی رسید که شاید 24 ساعت قبل در کشتارگاه صف میبستند و در ساعات پایانی روز نهم یا در حقیقت شب دهم ذیالحجه، صف طولانی تشکیل میشد که این وضع در شأن زائران ایرانی نبود.
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