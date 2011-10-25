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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

از سوی سهرابی صورت گرفت؛

تسلیم پیام کتبی وزیر امور خارجه به نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر

تسلیم پیام کتبی وزیر امور خارجه به نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر

سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در دیدار با شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پیام کتبی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار عبدالله سهرابی سفیر کشورمان پیرامون همکاریهای مشترک سیاسی دو جانبه , تحولات جهان اسلام و قیامهای مردمی در کشورهای عربی و بویژه پیرامون توطئه سخیف سیاستمداران آمریکا در خصوص عربستان به بحث و گفتگو پرداخت.

نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه ضمن ابلاغ سلامهای گرم خود به رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور و بویژه وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر و دریافت پیام کتبی به روابط صمیمی و خوب دو کشور اشاره کرده و ارادۀ مقامات عالی ایران و قطر در توسعه همه جانبه روابط دو کشور به تداوم رایزنیها در خصوص مسایل گوناگون سیاسی , مسائل منطقه ای و جهان عرب و اسلام و بویژه موضوع پیش آمده مربوط به عربستان تأکید کرد و مواضع دولت قطر در خصوص مسایل مربوط به ایران همواره واضح بوده و همیشه تأکید داشتیم که بدون دخالت دیگران این قبیل مسایل حل خواهد شد و ضرورتی به دخالت دیگران نخواهد داشت.

وی همچنین با توجه به حسن همجواری و رفت و آمدهای مقامات عالی دو کشور بر مشورتها و رایزنیهای مستمر با توجه به تجارب ارزشمند در حوادث گوناگون از جمله مسئله فلسطین , لبنان و مسایل منطقه ای تأکید کرد.

لازم به توضیح اینکه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب با حضور وزرای خارجه سودان، الجزایر،عمان و با حضور دبیرکل اتحادیه عرب و به ریاست شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه کشور قطر پیرامون موضوع سوریه امروز در دوحه تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 1443525

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