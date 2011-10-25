تسلیم پیام کتبی وزیر امور خارجه به نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار عبدالله سهرابی سفیر کشورمان پیرامون همکاریهای مشترک سیاسی دو جانبه , تحولات جهان اسلام و قیامهای مردمی در کشورهای عربی و بویژه پیرامون توطئه سخیف سیاستمداران آمریکا در خصوص عربستان به بحث و گفتگو پرداخت.

نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه ضمن ابلاغ سلامهای گرم خود به رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور و بویژه وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر و دریافت پیام کتبی به روابط صمیمی و خوب دو کشور اشاره کرده و ارادۀ مقامات عالی ایران و قطر در توسعه همه جانبه روابط دو کشور به تداوم رایزنیها در خصوص مسایل گوناگون سیاسی , مسائل منطقه ای و جهان عرب و اسلام و بویژه موضوع پیش آمده مربوط به عربستان تأکید کرد و مواضع دولت قطر در خصوص مسایل مربوط به ایران همواره واضح بوده و همیشه تأکید داشتیم که بدون دخالت دیگران این قبیل مسایل حل خواهد شد و ضرورتی به دخالت دیگران نخواهد داشت.

وی همچنین با توجه به حسن همجواری و رفت و آمدهای مقامات عالی دو کشور بر مشورتها و رایزنیهای مستمر با توجه به تجارب ارزشمند در حوادث گوناگون از جمله مسئله فلسطین , لبنان و مسایل منطقه ای تأکید کرد.

لازم به توضیح اینکه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب با حضور وزرای خارجه سودان، الجزایر،عمان و با حضور دبیرکل اتحادیه عرب و به ریاست شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه کشور قطر پیرامون موضوع سوریه امروز در دوحه تشکیل خواهد شد.