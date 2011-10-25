به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر سه شنبه در جلسه هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی که در دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، آمادگی هرگونه همکاری و هماهنگی از سوی خود و مجموعه استان را در مسیر اجرای قوانین و تحقق اهداف منطقه آزاد انزلی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی ظرفیت ها و فرصت های بسیاری را در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری برای استان فراهم کرده و این منطقه می تواند منشاء تحولات اقتصادی بزرگی در استان گیلان باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه در راستای محقق ساختن ظرفیت های قانونی منطقه آزاد انزلی برای توسعه گیلان خود و مجموعه استان را موظف به همکاری با منطقه آزاد انزلی می دانم تا هیچگونه ظرفیت خالی در این منطقه وجود نداشته باشد، گفت: از تمام ظرفیت های این منطقه باید در مسیر توسعه استان و کشور بهره برد چرا که در صورت همکاری از سوی دستگاه ها و نهادهای ذیربط شاهد تسریع در مسیر پیشرفت این منطقه و به تبع آن گیلان خواهیم بود.

وی همچنین منطقه آزاد انزلی را قطب بزرگ اقتصادی گیلان اعلام کرد و افزود: این منطقه بهترین فرصت و مزیت استان و کشور در راستای حضور موفق در بازار اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز است.

سعادتی ضمن اعلام رضایت از عملکرد این منطقه گفت: با حضور مدیرعامل جدید طی یکسال اخیر علاوه بر اینکه شاهد تسریع در اجرای پروژه‌ های عمرانی و زیرساختی این منطقه به منظور خدمات ‌رسانی بهینه به سرمایه ‌گذاران و اجرای مصوبات هیئت دولت در محدوده این منطقه بودیم، تعامل و همکاری این سازمان با ادارات و نهادهای استان به طرز چشمگیری گسترش یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی نیز با بیان اینکه این منطقه از مهمترین قطب های اقتصادی کشور است که آینده درخشانی را پیش رو دارد، گفت: سازمان توسعه تجارت آمادگی هرگونه همکاری با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به خصوص منطقه آزاد انزلی را دارد.

حمید صافدل ادامه داد: در این راستا با هدف توسعه و تعمیق همکاری های فی مابین، به زودی نمایندگانی در مناطق آزاد کشور معرفی خواهد کرد.

در ادامه علیرضا بهمنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه ترکیب جدید هیئت مدیره می تواند بالاترین و بیشترین نقش را در مسیر رشد و توسعه این منطقه داشته باشد، گزارش کاملی از عملکرد یکساله اخیر این منطقه به اعضای هیئت مدیره ارائه و با تحلیل فرصت ها و نقاط قوت این منطقه برنامه های آینده را نیز تبیین کرد.