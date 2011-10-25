درمیان پنج شنبه میزبان رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار درمیان عصر سه شنبه در نشست با علماء و روحانیون شهرستان اظهار داشت: مردم غیور درمیان هفته ها است که منتظر ورود رئیس جمهور به شهرستان درمیان هستند.

رجبعلی براتی با اشاره به افتتاح دو طرح کشاورزی به دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: دولت های نهم و دهم خدمت های فراوانی به مردم مرزنشین شهرستان ارائه کرده و دستاوردهای زیادی را برای مردم محروم و مرزنشین به ارمغان آورده است.

براتی از احداث مسکن مهر، تسریع در احداث سد بتونی رزه، سهام عدالت، اختصاص اعتبارات فراوان برای ارتقاء مسائل فرهنگی و واریز نقدی پس از هدفمند شدن یارانه ها به عنوان شاخص ترین خدمات دولت در این شهرستان یاد کرد و ابراز داشت: در طی سه سفر دولت به خراسان جنوبی تعداد 70 مصوبه به ارزش 36 میلیارد و 632 میلیون تومان تصویب شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: سفر های استانی دولت و آشنایی دولتمردان از نحوه زندگی و معیشت مردم استان ها مهمترین عامل موفقیت برنامه های اقتصادی دولت به شمار می رود.

فرماندار درمیان با اشاره به اتمام 38 طرح از مصوبات سفرهای اول و دوم ادامه داد: به علت آغاز طرح گازرسانی به درمیان، اعطای تسهیلات به کارخانه سیمان باقران، تجهیز بیمارستان شهرستان و تکمیل طرح امنیت سبز شهرستان مبلغ 128 میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

وی، با بیان این مطلب که طرح ها به طور میانگین 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ادامه داد: مسئولین دستگا های اجرایی تا پایان همین هفته مهلت دارند تا برنامه های پیشنهادی و گزارش دقیقی از عملکرد خود را در خصوص مصوبات سفر به فرمانداری شهرستان ارسال نمایند.

فرماندار درمیان اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت را در توسعه و بهسازی شهرها بسیار موثر دانست و افزود: ستاد مکاتبات سفر چهارم هیئت دولت به شهرستان در فرمانداری مستقر است.

براتی سفرهای استانی را سازنده ‌ترین و بهترین دستاورد دولت عدالت محور برشمرد و اضافه کرد: دولت احمدی ‌نژاد همواره در تلاش بوده ‌است که فعالیت‌های خود را حول محور مردم قرار دهد و به همین دلیل است که مردم خراسان جنوبی به ویژه مرزنشینان غیور درمیان با بصیرت بی ‌نظیر خود پاسخ زحمات دولتمردان خود را به بهترین وجه در استقبال از رئیس ‌جمهور به نمایش گذاشته و می گذارند.

فرماندار درمیان با بیان این که سفرهای استانی دولت نماد عدالت محوری و توجه حکومت اسلامی به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور است، یاد آور شد: استمرار سفرهای استانی رئیس جمهور نشان می دهد که نظام اسلامی همچنان حامی مظلومان است و از استانها و مناطق مختلف حمایت می ‌کند.

وی تداوم این حمایت‌ها و دفاع از حق مردم را در سفرهای استانی به ویژه در سفر آتی رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی دانست و عنوان کرد: مردم غیور و شهید پرور استان و شهرستان درمیان بی صبرانه منتظر ورود هیئت دولت و رئیس جمهور هستند تا بار دیگر پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند.

فرماندار درمیان افزود: مرزنشینان غیور درمیان با استقبال شایسته از رئیس جمهور به دنیا نشان می‌دهند که احمدی ‌نژاد همچنان در قلب‌ها جای دارد و از یک شأن و جایگاه مکتبی و ارزشمند برخوردار است.

وی با اشاره به سفر چهارم رئیس جمهور با رویکرد اشتغال، بیان داشت: در سفرچهارم دولت به استان وضعیت مصوبات سه سفر گذشته بررسی و بازبینی می شود.