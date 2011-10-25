به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور پس از پیروزی و صعود تیمش به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مسابقه به تعدادی از بازیکنانم استراحت داده بودم، زیرا خسته بودند و بازیکنان ذخیره را تست کردم که خیلی‌ها نمره قبولی گرفتند.

وی اضافه کرد: گرچه بازیکنانم خسته بودند اما در کل بازی خوب را در این دیدار ارائه کردند. ضمن اینکه پنالتی هم 50-50 است و یک ضربه پنالتی نفت که توسط دروازه‌بان ما مهار شد، این تیم را حذف کرد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در مورد برگزاری دیدارش در ورزشگاه سردار جنگل که زمین چمنش مصنوعی است، اظهار داشت: دیگر نمی‌خواهم در مورد برگزاری بازی‌های‌مان در عضدی یا سردار جنگل صحبت کنم زیرا هر دو این زمین‌ها امتیازات مثبت و منفی و مشکلات خاص خودش را دارد که من نمی‌توانم یکی از آنها را برای برگزاری بازی انتخاب کنم.

وی با بیان اینکه محسن قهرمانی قضاوت خوبی در این دیدار داشت و به بهترین شکل بازی را اداره کرد: بازی با ملوان تمام شده است و تماشاگران داماش نباید دیگر به آن بازی فکر کنید و از حساس کردن بیشتر آن خودداری کنند. همچنین نباید جو را خراب کنند و آن پیروزی و اتفاقاتش را به فراموشی بسپارند.

قاسمپور در پایان در مورد دیدار هفته آینده‌اش برابر پرسپولیس گفت: امیدوارم پرسپولیس همین روندش را ادامه دهد و برابر ما روز خوبش نباشد. ضمن اینکه همه بازیکنان ما آماده آن دیدار هستند. تنها جهانگیر عسکری محروم است و محمد محمدی هم می‌تواند با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، به آن بازی برسد.

تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل نفت تهران موفق شد به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی صعود کند.