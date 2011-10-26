طرق رود در فهرست صد و دومین شهر استان اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح چهارشنبه در جمع مسئولان با اعلام این خبر بیان دشت: استان اصفهان تاکنون دارای 101 شهر بوده که با موافقت وزارت کشور و تبدیل روستاهای توابع طرق به شهر در حال حاضر این استان 102 شهر دارد.

وی افزود: روستاهای طرق، باغستان پایین، یحیی‌آباد، باغستان بالا، کشه و آبکشه از توابع دهستان طرق رود بخش مرکزی شهرستان نطنز به شهر تبدیل شد.



استاندار اصفهان تاکید کرد: با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن باید هرچه سریع‌تر مسئولان مربوطه اقدام لازم را به منظور تاسیس و راه‌اندازی شهرداری در شهر جدید طرق رود انجام دهند.

وی بیان داشت: تبدیل شدن روستاهای توابع دهستان طرق رود به شهر بر اساس رای کمیسیون اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است.