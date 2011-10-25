تصویب لایحه عضویت دولت در گروه دی 8/حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت ملی

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر،ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه و مرکز آسیایی کاهش بلایا بررسی و به تصویب اعضاء رسید.

وی همچنین از حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: در این جلسه سردار احمد وحیدی برای پاسخگویی به سوال منطقه‌ای محسن کوهکن نماینده لنجان حضور یافت و بنا براین شد جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، کوهکن و نماینده‌ای از وزارت دفاع برای بررسی موضوع برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد در جلسه عصر امروز مقرر شد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در جلسات آینده کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گیرد.

