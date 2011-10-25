به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از حذف تیمش از مسابقات جام حذفی، در مورد دیدار با داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خیلی خوبی بود و تیم من با برنامه بازی کرد. با توجه به عملکرد بازیکنان می‌توانستیم به راحتی داماش را ببریم اما بازیکنانم موقعیت‌های صددرصد را به اوت زدند تا فرصت صعود به مرحله بعد را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه در طول 90 دقیقه و حتی در دو وقت اضافه بازی کاملا در اختیار تیمش بود، اضافه کرد: چمن مصنوعی ورزشگاه فشار زیادی به بازیکنان‌مان وارد کرد و باعث شد آنها با دقت لازم به توپ ضربه نزنند، این زمین مناسب بازی نیست.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با تاکید دوباره به اینکه تیمش می‌توانست در این دیدار پیروز شود اما بی دقتی بازیکنان به این تیم ضربه زد، در مورد تغییرات بسیاری که در تیمش داده بود، افزود: در این بازی با 10 تغییر وارد میدان شدیم و تنها یک مدافع ما جزو نفرات اصلی بود، می‌خواستیم سایر بازیکنان را محک بزنیم و قصدمان جدی گرفتن جام حذفی بود اما با بی‌دقتی بازیکنانم این فرصت را از دست دادیم.

وی با تبریک به تیم داماش و در خصوص این تیم اظهار داشت: آنها در کل این دیدار خوب خصوصا وقت‌های اضافه کاملا خسته بودند و محتاط بازی می‌کردند، همچنین بیشتر به فکر این بودند که وقت بازی را گرفته و جریان را کند کردند.

فرکی با تشکر از عملکرد خوب قهرمانی داور این مسابقه در مورد شعارهایی که تماشاگران تیم داماش علیه تیم ملوان و بعضی از بازیکنان نفت مطرح کردند، گفت: امیدوارم این مسائل در فوتبال مد نشود، البته برخی از تماشاگران بازی را نگاه نمی‌کردند و به فکر بازی با ملوان بودند.

تیم فوتبال نفت تهران با شکست در ضربات پنالتی مقابل داماش گیلان موفق شد به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی صعود کند.