تمرينات تيم فوتبال استقلال اهواز تحت تاثير تغييرات كادرفني تعطيل شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال استقلال اهوازدرحالي روزجمعه موفق شد با شش گل تيم فوتبال شموشك نوشهررا شكست دهد كه پس ازاين ديدارلوكا بوناچيچ اعلام كرد ديگرحاضربه كاركردن با اين تيم نيست. پس ازاين اظهارنظرمسوولان استقلال اهواز بوناچيچ را ازكاربركناركردند وقراراست مارتيك خاچاطوريان هدايت اين تيم را برعهده بگيرد.

اما وي درسفر به ارمنستان بسرمي برد وقراراست هرچه سريعترخود را به اهواز برساند. به همين خاطرتمرينات استقلال اهواز تا روزدوشنبه تعطيل خواهد بود تا پس از مشخص شدن تكليف نهايي سرمربي اين تيم، دور جديد تمرينات آغازشود. تيم فوتبال استقلال اهوازدرهفته شانزدهم رقابتهاي ليگ برتردرورزشگاه تختي اهوازميزبان استقلال تهران خواهد بود.