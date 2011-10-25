به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام محمود احمدی‌نژاد به فرناندز به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم کریستینا فرناندز کیرچنر

رییس محترم جمهوری آرژانتین

سلام علیکم

انتخاب مجدد سر کار عالی به ریاست جمهوری کشور دوست آرژانتین با رأی قاطع ملت را صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در دوره آتی نیز چون گذشته منشأ خدمات ارزنده و ماندگار برای ملت و کشورتان باشید و روابط دوستانه دولت ملت بزرگ و دو ملت ایران و آرژانتین در مسیر اعتلاء شاهد شکوفایی و گسترش بیشتر باشد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت برای شما و سعادت و عزت برای ملت بزرگ و شریف آرژانتین مسألت دارم.

