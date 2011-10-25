شهرداری یاسوج 120 دقیقه حاکم میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چمنیان در پایان بازی عصر سه شنبه تیم فوتبال شهرداری یاسوج با تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان شهرداری به خوبی برنامه های کادر فنی را در زمین پیاده کردند و تیم ما حتی فرصت داشت در جریان بازی پیروز میدان شود.

وی بیان کرد: نباید فراموش کنیم که تیم تراکتورسازی تیم بزرگی است و مربی بزرگی نیز دارد و شهرداری در مقابل همچون تیمی پیروز میدان شد.

چمنیان بیان داشت: تیم شهرداری در چند بازی اخیر روند صعودی داشته است و امیدوارم این روند در بازی های آینده لیگ و جام حذفی ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده تماشاگران در این بازی گفت: بی شک داشتن این همه هوادار برای هرتیمی نعمت بسیار بزرگی است و خوشبختانه ما از این نعمت برخوردار هستیم.

سرمربی شهرداری همچنین با اشاره به مشکلات مالی این تیم گفت: کادر فنی و بازیکنان برادری خود را ثابت کرده اند و با تمام توان برای موفیقت این تیم تلاش می کنند.

چمنیان افزود: مسئولان استان باید نگاه ویژه ای به این تیم داشته باشند و حمایت های مادی و معنوی بیشتری از تیم به عمل آورند.

وی تصریح کرد: شک نکنید اگر امکانات و بستر لازم فراهم شود، تیم شهرداری یاسوج با پتانسیلی که دارد و حمایت بی نظیر هوادارانش، می تواند به لیگ برتر صعود کند.

به گزارش مهر، شهرداری یاسوج در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تیم تراکتورسازی تبریز را در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر سه شکست داد.

در اواسط نیمه دوم این بازی یک تماشاگر وارد زمین شد و پس از آنکه به سمت سیاوش اکبر پور رفت و اورا بوسید، توسط پلیس دستگیر شد.

در اواخر نیمه دوم نیز تماشاگری دیگر با عبور از فنس ها به سمت مهرداد قباخلو مهاجم تیم شهرداری یاسوج رفت و وی را در آغوش گرفت.

این تماشاگر نیز توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.

با این حال پس از پایان بازی و برد تیم شهرداری یاسوج بیش از دو هزار نفر از تماشاگران وارد زمین شدند و به پایکوبی پرداختند.

تماشاگران همچنین با حضور در خیابانهای مرکزی شهر یاسوج به شادی پرداختند و دقایقی عبور و مرور در مرکز این شهر را مختل کردند.

شادی هواداران شهرداری یاسوج همچنان در خیابانهای مرکزی شهر یاسوج ادامه دارد.