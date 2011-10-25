به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس - مس رفسنجان در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در حالی از ساعت 18 امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که کمتر از 2 هزار تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند. بدون شک نتایج ضعیف تیم پرسپولیس در فصل جاری و استقبال اندک تماشاگران این تیم تاثیر گذار بوده است. حواشی دیگری از دیدار پرسپولیس - مس رفسنجان را می خوانید:

* گروهی از تماشاگران و علاقه مندان به تیم مس رفسنجان برای همراهی این تیم به ورزشگاه آزادی آمده بودند. آنها که تعدادشان بالغ بر 100 نفر بود با کاورها و پیراهن های نارنجی رنگ به حمایت از تیم محبوب خود می پرداختند. آنها با طبل و سر و صدای زیاد از تیم خود حمایت می کردند. تماشاگران کرمانی علاوه بر تشویق علی دایی علیه عادل فردوسی پور شعار دادند. فردوسی پور اهل رفسنجان است.

* معدود تماشاگران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه بارها به تشویق حمید استیلی پرداختند.

* پیش از آغاز بازی مربیان تیم فوتبال پرسپولیس به سمت نیمکت مس رفسنجان رفتند و به عوامل فنی این تیم خیرمقدم گفتند.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی علاوه بر علی پروین، کارلوس کی روش و دستیارش دانیل گاسپار حضور داشتند.

* در غیاب علی کریمی، باز هم بازوبند کاپیتانی بر بازوی محمد نصرتی بسته شده بود. با خروج محمد نصرتی از زمین مسابقه که در دقیقه 34 دچار آسیب دیدگی شد حسین بادامکی بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست.

* زمانی که تیم فوتبال پرسپولیس صاحب ضربه ایستگاهی می شد گروهی از تماشاگران این تیم به تشویق مازیار زارع پرداختند.

* شیث رضایی پس از گشودن دروازه مس رفسنجان شادی نکرد و به این صورت نسبت به گلزنی خود برای سرخوشان تهرانی واکنش نشان داد.

* تماشاگران تیم فوتبال مس رفسنجان در طول بازی بارها با خواندن شعار دربی 69 که مختص استقلالی هاست گلزنی فرهاد مجیدی را به رخ شیث رضایی و سرخپوشان کشیدند.

* بازیکنان نیمکت نشین تیم فوتبال مس رفسنجان در بین دو نیمه بدنهای خود را گرم کردند. این در حالی بود که کلیه نیمکت نشینان پرسپولیس به رختکن رفتند.