سهل انگاری مدافعان باعث حذف سپاهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری شامگاه سه شنبه پس از شکست تیمش برابر فولاد خوزستان در جام حذفی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی خوبی بود و اکثر دقایق توپ و میدان در کنترل بازیکنان زردپوش سپاهان بود. متاسفانه در این دیدار، موقعیتهای فراوانی برای سپاهان از دست رفت ولی فولاد از ضد حملات به خوبی استفاده کرد و نتیجه ای بهتر از ما به دست آورد و صعود کرد.

قنبری تصریح کرد: بازیکنان سپاهان در این دیدار خوب بودند و من از عملکرد آنان تا حدودی رضایت دارم ولی بی شک آنها می توانستند بهتر از این هم باشند.

سرمربی سپاهان با اشاره به اینکه از نتیجه به دست آمده به هیچ وجه راضی نیست، گفت: در بین دو نیمه به مدافعان تیم گفتم که مراقب سرعت دو مهاجم فولاد در این بازی یعنی آرش افشین و رضا نوروزی باشند. در نهایت این بازی و در کل جام حذفی را روی سهل انگاری مدافعان که متوجه سرعت بالای آرش افشین مهاجم فولاد نشدند واگذار کردیم.

تیمهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور به مصاف هم رفتند که فولاد با نتیجه یک بر صفر از سد سپاهان اصفهان گذشت. در این دیدار که با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، آرش افشین در دقیقه 60 گل برتری تیم فوتبال فولادخوزستان را به ثمر رساند.