طرح زوج و فرد در محدوده نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برقرار است

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح زوج و فرد همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه مطبوعات اجرا می شود و تعطیل شدنی نیست. بازدیدکنندگان می توانند در ساعت غیر از اجرای طرح برای بازدید مراجعه و یا از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان و غرفه داران با ارائه کارتهای صادر شده از سوی وزارت ارشاد می‌توانند در محدوده زوج و فرد تردد کنند. این افراد باید بدانند در صورتی که ورود آنها توسط دوربین های محدوده طرح ترافیک ثبت شود جریمه برای آنها ثبت می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از تدوین برنامه ویژه ترافیکی خبر داد و افزود: پارکینگ های ویژه ای برای تردد خودروها درنظر گرفته شده است و خودروها می توانند در این پارکینگ ها پارک کنند. ضمن اینکه ماموران هم از هرگونه پارک حاشیه‌ای در محدوده مصلی جلوگیری می کنند.



بذرافشان تاکید کرد: برگزاری این نمایشگاه ترافیکی را در خیابان های بهشتی و قنبرزاده ایجاد نمی کند و تنها کمتر از 5 درصد ترافیک در محدوده مصلی در اتوبان رسالت شرق افزایش می یابد.