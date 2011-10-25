به گزارش خبرنگار مهر، امید خورج در بازی امروز با سپاهان برای اولین بازوبند کاپیتانی فولاد را به بازو بست ولی در دقیقه 89 بر اثر برخورد شدید با سید مهدی سید صالحی مهاجم تیم سپاهان، بی هوش و به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

* در این دیدار و بعد از سپری شدن دروان طلایی فولاد با مربیان کروات، شاهد بودیم که هفت بازیکن بومی در ترکیب فولاد حضور داشتند.



* در این بازی رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان برخلاف سیف الله دهکردی همتای اهوازی خود در فولاد که هیچگاه به محل برگزاری بازیهای فولاد نمی آید با حضور در اهواز از نزدیک بازی تیمش را دید.

* با وجود اینکه هواداران فولاد خوزستان در هفته قبل و پس از شکست تیمشان در برابر مس در یک بازی خانگی به شدت علیه کادرفنی تیم شعار دادند دراین بازی برخلاف انتظار از دقیقه اول تا انتهای بازی به سود مجید جلالی شعار می داد و با شعار « جلالی حمایتت می کنیم» همه را شوکه کردند.

* تماشاگران بازی فولاد در این بازی نیز کم تعداد بودند و حدود هزار نفر برای دیدن بازی فولاد به ورزشگاه پیر تختی اهواز آمدند.