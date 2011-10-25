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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

حسینی در گفتگو با مهر:

قانون وزارت نفت با حضور رستم قاسمی در کمیسیون انرژی بررسی شد

قانون وزارت نفت با حضور رستم قاسمی در کمیسیون انرژی بررسی شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه قانون وزارت نفت و سرمایه گذاری در صنعت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: این جلسه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت برگزار شد و وی گزارشی درباره روند برنامه‌های این وزارتخانه به ویژه در حوزه  توسعه میدان‌های نفتی و گازی ارائه داد.همچنین قانون وزارت نفت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نشست نمایندگان با وزیر نفت در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت گفت:  در نشست امروز کمیسیون انرژی مقرر شد که وزیر نفت در هفته های آینده با حضور در این کمیسیون برنامه های وزرات نفت را در زمینه تحقق برنامه پنجم توسعه و افزایش تولید یک میلیون بشکه  نفت به اعضاء ارائه دهد.
 
حسینی بحث و بررسی درباره  منابع انسانی و فن‌آوری و نیروی انسانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت را یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد.
کد مطلب 1443576

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