قانون وزارت نفت با حضور رستم قاسمی در کمیسیون انرژی بررسی شد

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: این جلسه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت برگزار شد و وی گزارشی درباره روند برنامه‌های این وزارتخانه به ویژه در حوزه توسعه میدان‌های نفتی و گازی ارائه داد.همچنین قانون وزارت نفت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نشست نمایندگان با وزیر نفت در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت گفت: در نشست امروز کمیسیون انرژی مقرر شد که وزیر نفت در هفته های آینده با حضور در این کمیسیون برنامه های وزرات نفت را در زمینه تحقق برنامه پنجم توسعه و افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت به اعضاء ارائه دهد.

حسینی بحث و بررسی درباره منابع انسانی و فن‌آوری و نیروی انسانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت را یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد.