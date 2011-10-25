به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، این همایش امروز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه با حضور حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر سرپرست حجاج ایرانی، حجت‌الاسلام حسینی‌بوشهری و آیت‌الله هادوی تهرانی و جمعی از مسئولان بعثه‌ مقام معظم رهبری در مدینه برگزار شد، همچنین بانوان مسلمانی از کشورهای آفریقایی،‌ اروپا و آسیا در این گردهم‌آیی حضور داشتند که تعدادی از بانوان به نمایندگی در سخنان خود به نقش و جایگاه زنان در جامعه تاکید کردند.

طوبا کرمانی دبیر این همایش با تشریح اهداف و برنامه‌های این گردهم‌آیی، یادآور شد:‌ این همایش فرصت ارزشمندی برای همفکری زنان مسلمان است که سالانه از سوی بعثه‌ مقام معظم رهبری و با حضور بانوان فرهیخته از کشورهای مسلمان در مدینه‌ منوره برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: روزی استکبار جهانی خواب را از چشم مسلمانان ربوده بود اما امروز آن‌ها از قدرت امت اسلامی و ایران اسلامی هراس دارند.



مریم محمدی‌جی محقق و استاد دانشگاه نیجریه نیز با اشاره به این‌که دنیای غرب، زن و خانواده را مورد هدف قرار داده است، گفت: خانواده انتقال دهنده‌ ارزش‌ها به نسل‌های آینده است. اگر خانواده از هم بپاشد، هیچ ارزشی به نسل دیگر منتقل نخواهد شد. بنابراین فرزندان ما مورد هدف هستند و این چیزی است که در غرب اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: کشورهای غربی این ایده را تبلیغ می‌کنند که فرزندان را از خانواده جدا کنند تا بتوانند ریشه‌ خانواده را از بین ببرند.



این استاد دانشگاه از کشور نیجریه با بیان این‌که بانوان اسلامی باید یک نسل متدین برای دنیای اسلام تربیت کنند، گفت: غربی‌ها سعی می‌کنند این ساختار را تغییر دهند. باید مراقب جوانان خود باشیم و روابطمان را با فرزندانمان بیشتر کنیم.



وی همچنین حضرت خدیجه،‌ حضرت زهرا و حضرت زینب (س) را الگوهای بسیار خوبی برای بانوان اسلامی دانست و اظهار کرد:‌ ما زنان باید از این بزرگواران درس بگیریم و به ارزش‌های خانواده اهمیت بدهیم، در این صورت دشمن نمی‌تواند بر ما غلبه کند و این بزرگترین آرزوی ما است.



در ادامه الحسنی قبانچی استاد علوم انسانی در نجف اشرف با تاکید بر این‌که زن مسلمان دارای نقش اساسی برای جامعه است، افزود: در تاریخ می‌بینیم که بانوانی همچون حضرت خدیجه‌، حضرت زهرا و حضرت زینب‌ (س) نقش اساسی در جامعه‌ اسلامی داشته‌اند و توانستند پیام اسلام را به دیگران منتقل کنند.



وی خاطر نشان کرد: دوران معاصر بهترین نمونه برای تاثیرگذاری نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران و همچنین ساقط کردن رژیم بعثی عراق است که شاهدیم زنان در ارکان دموکراسی و انتخابات حضور دارند و موثر هستند.



قبانچی همچنین از نقش اساسی جمهوری اسلامی ایران در آگاهی بخشی به ملت‌ها در برابر طاغوتیان و حمایت از حقوق بانوان قدردانی کرد.

همچنین بسمه آل طعمه رئیس حقوق بشر زنان در جامعه‌ استرالیا با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای توجه به جایگاه زنان، افزود: وظیفه‌ ما بانوان این است که پیام اهل بیت (ع) و اسلام را به دنیا برسانیم.



وی ادامه داد:‌ یک زن باید تحصیلات عالیه و فعالیت اجتماعی داشته باشد و ما در استرالیا تلاش می‌کنیم از نقش زنان ایرانی درس بگیریم.



در ادامه‌ این همایش ثنا الطیب‌المحمد مسئول وب سایت ایالتی سودان در سخنانی با اشاره به دعوت غرب برای ایجاد فساد در جامعه و زنان، گفت: ‌دنیای غرب با شعارهای فریبنده زن را به فساد دعوت می‌کند، درحالی‌که زن باید به عنوان مادر و همسر نقش خود را ایفا کند.



وی با بیان این‌که اگر زن صالح شود، جامعه به صلاح می‌رود، افزود: برخی از کشورهای غربی بانوان باحجاب را از حضور در اجتماع منع می‌کنند اما باید بگویم اگر حجاب یک اعتقاد باشد، براحتی کنار گذاشته نمی‌شود و آن زن معتقد در برابر این فشارها مقاومت می‌کند.



در ادامه‌ این گردهم‌آیی، طاهره بتول محقق و مدرس دانشگاه پاکستان با مقایسه وضعیت زنان در دوران قبل و بعد از اسلام، افزود: پیش از اسلام زنان از هیچ حقوقی بهره‌مند نبودند اما پس از اسلام می‌بینیم که پیامبر (س) چقدر به دختر خود عشق می‌ورزند و حتا حدیث کساء در شأن ایشان و خانواده‌ی حضرت زهرا(س) نازل شده است.



وی افزود:‌ ایران امروز برای ما الگو و رهبر تمام کشورهای اسلامی است. آن‌ها به زنان توجه دارند و این سبب پیشرفت زنان ایرانی شده‌ است. این استاد دانشگاه با بیان این‌که پیش از انقلاب اسلامی بانوان بدون هدف بودند، گفت: انقلاب اسلامی به بانوان جهت داده است و باید از جمهوری اسلامی ایران سپاسگذار باشیم.



فاطمه چک‌پر از کشور کنیا، به عنوان فعال سیاسی و اجتماعی نیز با تاکید بر این‌که زنان در اسلام وظیفه‌ بسیار مهمی دارند، گفت: وقتی یک زن وظیفه‌ خود را بداند و آن را درک کند به وظایف خود عمل خواهد کرد. بهترین نمونه‌ زنان، حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) است که در تمامی زمینه‌ها الگو بودند و ما نیز باید با الگو گرفتن از آن‌ها واقعیت اسلام را در جهان پیاده کنیم.