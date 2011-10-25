به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در بازدید از هیجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر با اشاره به بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در هفته آینده در مجلس گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و این ابزار نظارتی کمک به رفع مشکلات و ابهامات و پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

معاون رئیس جمهور گفت: ابزارهای نظارتی مجلس مانند استیضاح هر چقدر بدور از حاشیه های سیاسی باشد به نفع جامعه است.

وی با اشاره به بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در هفته آینده در مجلس افزود: دولت آماده دفاع مستدل از عملکرد وزیر اقتصاد است.