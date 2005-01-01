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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۱۸:۱۰

تيم فوتبال شموشك نوشهر جريمه نقدي شد

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تيم فوتبال شموشك را با جريمه نقدي محكوم كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" به دليل بروز تخلفاتي از سوي تماشاگران تيم شموشك نوشهر در بازيهاي سايپا و فولاد خوزستان از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نسبت به داور مسابقه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بررسي گزارش‌هاي واصله تشكيل جلسه داد و پس از رسيدگي، تيم فوتبال شموشك نوشهر را به توبيخ كتبي با درج در پرونده و مبلغ ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم گردانيد و در صورت بروز تخلفات مشابه، تصميمات شديدتر در مورد تيم فوتبال شموشك نوشهر اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 144358

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