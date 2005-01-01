تيم فوتبال شموشك نوشهر جريمه نقدي شد

به گزارش خبرنگار " مهر" به دليل بروز تخلفاتي از سوي تماشاگران تيم شموشك نوشهر در بازيهاي سايپا و فولاد خوزستان از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نسبت به داور مسابقه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بررسي گزارش‌هاي واصله تشكيل جلسه داد و پس از رسيدگي، تيم فوتبال شموشك نوشهر را به توبيخ كتبي با درج در پرونده و مبلغ ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم گردانيد و در صورت بروز تخلفات مشابه، تصميمات شديدتر در مورد تيم فوتبال شموشك نوشهر اتخاذ خواهد شد.