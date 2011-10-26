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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

21 هزار سی سی خون به بیماران استان مرکزی اهداء شد

21 هزار سی سی خون به بیماران استان مرکزی اهداء شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه انتقال خون استان مرکزی گفت: مردم استان در نیمه نخست امسال 21 هزار سی سی از خون خود را برای کمک به بیماران اهداء کردند.

قربان دیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اهداء خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته  18 درصد افزایش نشان می دهد.
 
وی افزود: در نیمه نخست امسال همچنین 49 هزار و 678 واحد انواع فرآورده های خونی شامل خون کامل، پلاسما، پلاکت، کرایو، گلبول قرمز متراکم ، پلاسمای فاقد کرایو و گلبول قرمز شسته شده در این استان تولید شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: امسال علاوه بر تامین نیاز استان، 6 هزار و 598 واحد خون به شهرهای زاهدان، بندر عباس، ساری و گلپایگان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه 93 درصد جمعیت اهداکنندگان خون استان را مردان تشکیل می دهند گفت: برای افزایش سهم زنان برنامه هایی متنوع فرهنگی پیش بینی شده است.

کد مطلب 1443584

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