21 هزار سی سی خون به بیماران استان مرکزی اهداء شد

قربان دیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اهداء خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: در نیمه نخست امسال همچنین 49 هزار و 678 واحد انواع فرآورده های خونی شامل خون کامل، پلاسما، پلاکت، کرایو، گلبول قرمز متراکم ، پلاسمای فاقد کرایو و گلبول قرمز شسته شده در این استان تولید شده است.

وی خاطر نشان کرد: امسال علاوه بر تامین نیاز استان، 6 هزار و 598 واحد خون به شهرهای زاهدان، بندر عباس، ساری و گلپایگان ارسال شده است.