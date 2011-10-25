به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری در نخستین همایش توجیهی آموزشی مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان‌های گیلان، زنجان و قزوین که عصر سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین دارای پنج شهرستان است که سه حوزه اصلی و دو حوزه فرعی در انتخابات دارد که امیدواریم البرز و آبیک به عنوان حوزه اصلی به آن اضافه شود.

وی گفت: استان قزوین دارای چهار نماینده در مجلس است که دو نماینده از حوزه شهرستان قزوین، البرز و آبیک و یک نماینده نیز از بویین‌ زهرا و یک نماینده از تاکستان به عنوان منتخب مردم در این نهاد قانونگذاری حضور دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین به آغاز فضای زود هنگام انتخاباتی از ماه رمضان در این استان اشاره کرد و گفت: فضای انتخاباتی هنوز در قزوین ادامه دارد و با فعال شدن فضای مجازی و سایبری، نشریات استانی در رابطه با انتخابات تا حدودی فعال شده اند.

صابری با اشاره به اینکه کاندیداهای احتمالی مجلس فعالیت‌های خود را به صورت‌های مختلف آغاز کرده‌اند، بیان کرد: این افراد فعالیت خود را با سخنرانی و سرزدن به روستاها، شهرها و مجالس مختلف آغاز کرده‌اند که این فعالیت‌ها زود هنگام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین فعالیت بعضی از کاندیداهای احتمالی را متین و منطقی دانست و اظهارداشت: شاهد برخی بداخلاقی‌ها از برخی از کاندیداهای احتمالی هستیم که باید در این زمینه تجدید نظر شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین نحوه برخورد با تخلف کاندیدهای احتمالی را از مشکلات موجود برشمرد و بیان کرد: بعضی از کاندیداهای احتمالی نوع تبلیغات خود را بر تخریب دولت قرار داده‌اند. وی ادامه داد: برخی از کاندیداهای احتمالی ادعا می کنند که دولت کاری نکرده وخدمات ارائه شده نیز نتیجه پرسش‌ها و فشارهایی بوده که به دولت وارد شده است. صابری با بیان اینکه برخی از کاندیداهای احتمالی همدیگر را تخریب می‌کنند، تصریح کرد: تعداد این افراد اندک است ضمن اینکه بعضی از کاندیداها با برگزاری مهمانی‌ها تخلف می‌ کنند.

وی قزوین را استانی ولایتمدار عنوان کرد و گفت: استان قزوین با تقدیم سه هزار شهید دین خود را به نظام ادا کرده و با حضور پر شور در 14 انتخابات از سال 76 تاکنون علاقمندی خود به نظام را نشان داده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حضور مردم به 92.41 درصد رسیده که نشان دهنده مشارکت بسیار بالاست.

رئیس ستاد انتخابات استان تعداد نشریات استان را 43 نشریه اعلام کرد و افزود: تعداد 13 نشریه قبل از دولت احمدی‌نژاد در قزوین منتشر می ‌شد و در حال حاضر این تعداد به سه برابر افزایش یافته است.

وی افزایش انتشار نشریات در قزوین را نشان دهنده فضای باز فرهنگی در دولت احمدی ‌نژاد دانست و یادآورشد: مشکلات انتخابات مجلس با برگزاری جلسه‌های مختلف آسیب ‌شناسی شده است.

معاون استاندار قزوین به مرحله‌ بندی طرح آسیب‌ شناسی انتخابات هم اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش فرمانداران و بخشداران قزوین در امر انتخابات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکیدهای لازم درباره انتخابات صورت گرفته است افزود: انتخابات را مردم نظارت و اجرا می ‌کنند و مسئولان پشتیبانی کننده آن هستند.

صابری دعوت از مسئولان دفاتر انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری را از جمله فعالیت‌های انجام شده اعلام کرد و افزود: تذکرهای لازم به آنها داده شده و انتقادهایی مطرح شده است.

صابری حضور مردم در انتخابات دوره گذشته مجلس در قزوین را 54.4 درصد عنوان کرد و اذعان داشت: تلاش می‌شود انتخابات کاملاً قانونمند برگزار شده و عدالت در آن رعایت شود.