به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تهامی عصر سه شنبه در جمع قاریان کارکنان زندانهای سراسر کشور افزود: برنامه هایی از قبیل مفاهیم، قرائت، حفظ و ... با مشارکت عزیزان و همکاران قرآنی و استانی در حال اجرا است.



وی اظهار داشت: مسابقات قرآنی سربازان زندانهای سراسر کشور به میزبانی استان کردستان، مسابقات قرآنی کارکنان زن زندانهای سراسر کشور به میزبانی خراسان شمالی برگزار شد.

وی عنوان کرد: مسابقات کارکنان مرد زندانهای کشور در استان گلستان برگزار شد و در آینده نزدیک هم مسابقات قرآنی زندانیان سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام تهامی اظهار داشت: اگر دایه اصلاح و تربیت داریم باید خودمان هم عالم به قرآن و هم عامل به قرآن باشیم و اگر ما عالم و عمل به قرآن باشیم می توانیم تاثیر گذار باشیم.



وی بیان داشت: همه ما شاهد بودیم که انسانهایی که عالم و عامل به قرآن بوده اند و برای زندانیان سخنرانی کرده اند، باعث تغییر مسیر زندگی زندانیان شده است و با استفاده از نفوذ کلام که برخواسته از علم و عمل است موجبات رستگاری زندانی را فراهم آورده است.

مدیر کل فرهنگی سازمان زندانهای کشور گفت: اکثر کسانیکه به زندان آمده اند کسانی هستند که از نظر باورهای دینی و اعتقادات مذهبی ضعیف بوده اند، اگر ما بتوانیم بارورهای دینی آنان را تقویت کنیم و اگر از زندان آزاد شوند دوباره به زندان برنخواهند گشت.

وی یادآورشد: اگر زندانیان با بارورهای ضعیف از زندان خارج شوند باید انتظار داشت دوباره به زندان بازگشت می کنند.