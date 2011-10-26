به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی روز سه شنبه با برگزاری هفت دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های پرسپولیس، فولاد خوزستان، فجرسپاسی شیراز، داماش گیلان و شاهین بوشهر برابر رقیبان خود پیروز شدند اما سایپا، تراکتورسازی و ملوان برابر حریفان دسته اولی خود ناکام ماندند.

شاهین بوشهر در خانه با نتیجه 3 بر یک نیروی زمینی را شکست داد و فجرسپاسی هم با یک گل از سد اتکای گلستان گذشت. در مشهد ملوان بندرانزلی نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات در دیداری پرحاشیه، برابر ابومسلم با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد تا نخستین شگفتی این مرحله رقم بخورد. دقایقی بعد در کرج تیم خداداد عزیزی موفق شد با گل دقیقه 85 محمد سهیمی برابر سایپا کرج به پیروزی دست یافته تا شاگردان صالح که وداع زودهنگامی با این مسابقات داشته باشند.

در یاسوج هم تیم شهرداری که فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان را در این مرحله از پیش رو برداشته بود، در پایان وقت‌های قانونی و اضافه برابر تراکتورسازی به تساوی بدون گل رسید اما در ضربات پنالتی 4 بر 3 پیروز شد تا برای دومین سال متوالی در این مرحله یکی از مدعیان قهرمانی و تیم‌های مطرح لیگ برتری را حذف کند.

در آخرین دیدار برگزار شده هم تیم پرسپولیس در ادامه عملکرد ضعیفش در مسابقاتی که به میدان می‌رود، با ارائه یک بازی پرانتقاد در حالیکه در نیمه نخست با یک گل از مس رفسنجان قعرنشین گروه"الف" لیگ دسته اول جلو بود، در نهایت با گل به خودی نورمحمدی، بازی به تساوی کشیده شد و این نتیجه تا پایان 90 دقیقه قانونی تغییر نکرد. در نیمه نخست وقت‌های اضافه هم اتفاق خاصی رخ نداد اما در نهایت در دقیقه 118 محمد نوری گل برتری پرسپولیس را به ثمر رساند و اجازه نداد تکلیف برنده این بازی در ضربات پنالتی مشخص شود.

نتایج دیدارهای روز نخست از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* فجرسپاسی شیراز یک - اتکای گلستان صفر

گل: جواد ضیغمی (51)

* شاهین بوشهر 3 - نیروی زمینی یک

گل‌ها: ایوان پتروویچ (46)، عباس پورخسروانی (50) و حمیدرضا سلیمی (85) برای شاهین - سیدرضا امیری برای نیروی زمینی

* ابومسلم مشهد 3 - ملوان بندرانزلی 2

گل‌ها: سلمان زحمتکش (14)، سعید خانی (35) و افشین دانشیان (67) برای ابومسلم - محمد همرنگ (45) و مهدی دغاغله (82) برای ملوان

* سایپا البرز صفر - سیاه جامگان مشهد یک

گل: محمد سهیمی (85)

* شهرداری یاسوج صفر(4) - تراکتورسازی تبریز صفر(3)

ضربات پنالتی: اوندا ساندی، شهاب کرمی، مهرداد ابتدایی و صمد اکبری برای شهرداری یاسوج و فلاویو لوپز، توزی رودریگو و محمدحسن ابراهیمی برای تراکتورسازی ضربات خود را گل کردند و مقداد قباحلو از تیم شهرداری یاسوج و علی علیزاده و مرتضی اسدی از تیم تراکتورسازی پنالتی‌های خود را از دست دادند.

* داماش گیلان یک(5) - نفت تهران یک(4)

گل‌ها: بهنام افشه (44) برای داماش و مجتبی زارعی (32) برای نفت تهران

ضربات پنالتی: میلاد زنیدپور، محمد آبشک، محمد غلامی، جهانگیر عسگری و عباس آقاییی برای داماش و رضا معقولی، یعقوب کریمی، هادی رکابی، مارسیو خوزه برای نفت ضربات خود را به گل تبدیل کردند و ژودینلی فریرا از تیم نفت پنالتی خود را از دست داد.

* پرسپولیس 2 - مس رفسنجان یک

گل‌: شیث رضایی(39) و محمد نوری(118) برای پرسپولیس - علیرضا نورمحمدی(84 گل به خودی) برای مس

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* صنعت نفت آبادان - گهر زاگرس لرستان، ساعت 16:55، ورزشگاه تختی آبادان

* سایپامهر کرج - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه -انقلاب کرج

* شهرداری اراک - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* صبای قم - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

* ذوب‌آهن اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* شهرداری تبریز - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

همچنین با توجه به برگزاری دیدارهای روز سه شنبه برخی تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات حریفان خود را شناختند که برنامه این بازی‌ها و سایر رقابت‌هایی این مرحله به شرح زیر است:

* فجرسپاسی شیراز - مس کرمان

* ابومسلم مشهد - شاهین بوشهر

* سیاه جامگان مشهد - شهرداری یاسوج

* داماش گیلان - برنده دیدار شهرداری تبریز با ماشین سازی تبریز

* پرسپولیس - برنده دیدار ذوب‌آهن اصفهان با گسترش فولاد تبریز

* فولاد خوزستان با برنده دیدار صنعت نفت آبادان - گهر زاگرس لرستان

* برنده دیدار صبای قم با پیام مخابرات فارس - برنده دیدار شهرداری اراک با مس سرچشمه کرمان

* برنده دیدار سایپامهر کرج با راه آهن شهرری - استقلال تهران با شیرین فراز کرمانشاه