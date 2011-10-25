توقف پرسپولیس برابر مس در پایان 90 دقیقه/ کار به وقت اضافه کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز اول از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی امشب بین تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان در حال برگزاری است که در پایان 90 دقیقه این بازی دو تیم به تساوی یک بر یک رسیدند.

در این دیدار که با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است، شیث رضایی(39) برای پرسپولیس و علیرضا نورمحمدی(84- گل به خودی) برای مس رفسنجان در این بازی گل زدند.

ضمن اینکه محمد نصرتی کاپیتان پرسپولیس در اواسط نیمه نخست به دلیل مصدومیت جایش را به محمد نوری داد تا حسین بادامکی بازوبند این تیم سرخپوش را بر بازو ببندد. حسین بادامکی از پرسپولیس و محمد غریب از مس رفسنجان بازیکنان اخطاری این بازی هستند.