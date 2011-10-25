برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در حاشیه بازید از فازهای پارس جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت ایدرو در 2 طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: هم اکنون روند طرح توسعه فازهای 14، 17 و 18 پارس جنوبی از روند مطلوبی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی باید شتاب بیشتری دنبال شود، تصریح کرد: چگونگی مدیریت آزادتر ایدرو برای پیشرفت بیشتر در کارها و پروژها بررسی شد.

به گفته این عضو کابینه دولت، مشارکت در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی یک فرصت استثنایی و بی بدیل برای ایران محسوب می شود؛ هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی، امکان سرمایه گذاری های بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد.

این مقام مسئول، تاکید کرد: مشارکت در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی نرخ بازگشت بسیار خوبی نیز در سرمایه گذاری های این حوزه عملیاتی وجود دارد.

غضنفری دستاورد مهم سفر خود به عسلویه را "طراحی مدلی برای بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با کمک وزارت نفت" اعلام کرد و افزود: منابع عظیم انرژی موجود در این منطقه، فرصت مغتنمی برای فعالان صنایع مختلف داخلی برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به پیش بینی های انجام شده و تحلیل کارشناسان و متخصصان اقتصادی با در نظر گرفتن نرخ بازگشت بالای سرمایه، از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در طرح ملی توسعه میدان گازی پارس جنوبی برای فعالیت در این منطقه دعوت می کند.

غضنفری همچنین از مدیران عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت نفت و گاز پارس دعوت کرد، برای معرفی توانمندی های این منطقه در نشستی با حضور فعالان اقتصادی و صنعتی در اتاق بازرگانی، ویژگی ها و مزیت های سرمایه گذاری در پارس جنوبی را اطلاع رسانی کنند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: استخراج گاز و تبدیل آن به محصولات پتروشیمی می تواند زنجیره بزرگی از سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم کند به طور قطع در صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین در حوزه های اصلی نفت و گاز، با ارائه تسهیلات ویژه از بخش خصوصی حمایت می کنیم.

به گفته وی، بر اساس اصل 44 با توجه به اینکه این وزارتخانه شرایط ورود به سرمایه گذاری را ندارد؛ از این رو با فراهم آوردن شرایط لازم و ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، زمینه تشویق سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی را مهیا می کنیم؛ سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی می توانند از تسهیلات ارزی این وزارتخانه و صندوق ملی استفاده کنند.