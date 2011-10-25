برگزاری همایش پیاده روی "عید تا عید" در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی قزل سفلی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیادهروی با عنوان عید تا عید افزود: با هماهنگی که با هیئت رئیسه ورزش همگانی و ادارات شرکت کننده در این جلسه صورت گرفت مسیر پیاده روی از برج قابوس تا میدان امام علی (ع) در نظرگرفته شد.
وی با بیان اینکه تاریخ برگزاری این همایش پیادهروی خانوادگی جمعه 20 آبان در نظر گرفته شده است تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی جوایز این همایش به عهده شورای شهر و همکاری دیگر ادارات شهرستان است.
وی برگزاری همایش پیاده روی را در ایجاد امید به زندگی در میان آحاد جامعه بسیار موثر دانست وافزود: برگزاری مستمر این پیادهرویها به سلامت و ایجاد شور و نشاط در جامعه کمک میکند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان گنبدکاووس نیز گفت: علاوه بر برگزاری این همایش پیادهروی همگانی که در سطح شهرستانی برگزار خواهد شد در آینده نیز همایش های پیادهروی در سطح استانی و کشوری در شهرستان گنبدکاووس برگزار خواهد شد.
عباسعلی میرحسینی تصریح کرد: با همکاری شورای شهر تلاش خواهیم کرد تعداد جوایز را در این همایش افزایش دهیم.
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