رفتار پلیس در گلستان استانداردسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه و اقدامات پلیس برای رویکرد علمی و اجتماعی به مسئله پیشگیری از جرائم پرداخت.

وی گفت: هزینه جرایم در جامعه شامل هزینه های مادی و معنوی می شود و با توجه به نگاه انسان مدار در حکومت اسلامی ما بر هزینه های معنوی و فرصت سوزی ناشی از وقوع جرم و نیز در جامعه دینی تأکید داریم و باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع جرایم به کار گیریم.

این مقام انتظامی ضمن تاکید بر رویکرد جامعه محوری پلیس در سال های اخیر افزود: تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی در دستور کار انتظامی قرار دارد.

سرهنگ ساوری افزود: بصیرت افزایی و ارتقای سطح علمی و آگاهی های کارکنان از جمله برنامه های در دست اجرای نیروی انتظامی در سالهای اخیر است.

وی، هفته ناجا را فرصتی برای ارتقاء سطح تعامل با سازمانها و قشر های مختلف اجتماعی دانست و از تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی در هرچه بهتر برگزار شدن این هفته تقدیر کرد.

معاون اجتماعی انتظامی گلستان، سرمایه اجتماعی پلیس را اعتماد عمومی و رضایت مردمی عنوان کرد و گفت: اعتماد مردمی بزرگترین پشتوانه پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه است.