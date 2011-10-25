کشف مقادیر زیادی سلاح از گروههای مسلح / کنترل مکالمه تلفنی تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع وابسته به دستگاههای امنیتی اعلام کردند: یک خودروی هیوندای حامل سلاح و مواد منفجره در مسیر دمشق-القنیطره در منطقه "سعسع" کشف و ضبط شد.

به گزارش این منابع پس از مشکوک شدن ماموران به یک خودروی حامل تره بار راننده از توقف خودداری کرد و کمک راننده مسلح این خودرو اقدام به تبادل آتش با نیروهای امنیتی کرد که در نهایت راننده دستگیر و همراه وی کشته شد.

منابع امنیتی در استان درعا نیز از دستگیری اعضای گروههای تروریستی در مزرعه ای در منطقه تسیل و کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات و دستگاههای ارتباطی جدید از آنها خبر دادند.

از این گروهها، مسلسلهای اسرائیلی، بمبهای دستی، اسطوانه های ساخت مواد منفجره و دیگر تجهیزات نظامی به دست آمده است.

همچنین دستگاههای ویژه خنثی سازی مواد منفجره دو تله انفجاری را در مسیر جاده تسیل-نوی که حاوی 35 کیلو مواد منفجره بود، خنثی کردند.

از سوی دیگر در شهر حمص نیروهای امنیتی توانستند مکالمه تلفنی تروریستها که قصد هماهنگی ارسال افراد مسلح برای حمله به تظاهرات کنندگان و مردم در این شهر را داشتند ضبط کنند.

در این تماس محمد الکردی ملقب به ابی سلیمان در منطقه الوعر با احمد الحسین از منطقه الخالدیه مکالمه می کند و چگونگی حمله به تظاهرات کنندگان را هماهنگ می کند.

خبر دیگر اینکه فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه در مراسم خاکسپاری سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان شرکت کرد و به ملک عبدالله تسلیت گفت.

از سوی دیگر پیکر چهار نظامی سوری که در درگیری با گروههای مسلح کشته شده بودند برای خاکسپاری به ادلب، لاذقیه و الرقه منتقل شدند.