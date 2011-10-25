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۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۴۶

آیت الله شاهرودی:

ناجا اخلاق اسلامی را سرلوحه کاری خود قرار دهد

ناجا اخلاق اسلامی را سرلوحه کاری خود قرار دهد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: نیروی انتظامی و پلیس باید اخلاق اسلامی و مدارا کردن با مردم را سرلوحه کاری خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی حسینی عصر سه شنبه در جمع فرمانده و پرسنل انتظامی استان افزود: مردم با حضور نیروی انتظامی و پلیس احساس امنیت کامل دارند.

وی اظهار داشت: در سایه تلاش شبانه روزی ناجاست که امنیت و آرامش در کشور حاکم است.

وی عنوان کرد: پلیس همیشه بیدار و هوشیار است تا مردم آرام باشند و وظیفه مردم نیز در قبال این آرامش، همکاری با پلیس است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: مراکز علمی و فرهنگی جامعه وظیفه دارند همکاری و همیاری با پلیس را با هدف نهادینه سازی این فرهنگ در بین کودکان و نوجوانان در برنامه خود قرار دهند.

آیت الله شاهروی عنوان کرد: هر چه قدر احساس امنیت در جامعه بیشتر باشد، توسعه و سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

کد مطلب 1443613

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