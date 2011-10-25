پرسپولیس بیش از ما به برد نیاز داشت/ هدف ما بازیکن سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی نیا پس از شکست 2 بر یک سه شنبه شب تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با بیان این مطلب افزود: می دانستیم تیم پرسپولیس استراتژی خود را برای موفقیت در جام حذفی و راهیابی از این مسابقات به لیگ قهرمانان آسیا معطوف کرده است و با انگیزه زیاد به مصاف ما خواهد آمد.

وی با یادآوری اینکه تیم مس سرچشمه چندین بار در جام حذفی شگفتی ساز شده و اینکه مردم کرمان از این تیم انتظار شگفتی سازی در جام حذفی داشته اند گفت: پرسپولیس را به خوبی آنالیز کرده بودیم و می دانستیم در تمام کنندگی مشکل دارد. این تیم روی دو پرتاب اوت و کرنر و با بهره گیری از کم تجربگی بازیکنان ما به گل رسید و به مرحله بعد صعود کرد.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان باتاکید بر اینکه تیمش برای هر دو نیمه دیدار مقابل پرسپولیس برنامه داشته است افزود: با تعویض هایی که انجام دادیم در هر نیمه صاحب موقعیت شدیم و اگر از آنها استفاده می کردیم نتیجه تغییر می کرد. برنامه ما این بود که بازی به پنالتی بکشد اما به این هدف نرسیدیم با این حال به تیم پرسپولیس تبریک می‌گویم فکر می کنم این تیم بیش از ما به پیروزی نیاز داشت.

وی خستگی را از عوامل افت بدنی بازیکنانش دیدار مقابل پرسپولیس عنوان کرد و گفت: هفته گذشته یک بازی سنگین در بندرعباس برگزار کرده بودیم و این مسئله باعث شده بود بدن بازیکنان تحلیل برود و برای 120 دقیقه بازی آمادگی جسمانی کافی را نداشته باشند.

محمودی نیا اصلی ترین هدف این تیم را بازیکن سازی برای تیم های کرمانی حاضر در لیگ برتر خواند و در خصوص قضاوت احمدصالحی و کمک هایش در بازی پرسپولیس - مس رفسنجان گفت: به تیم داوری تبریک می گویم این تیم بازی به خوبی بازی را کنترل و اداره کرد به غیر از صحنه ای که در دقایق پایانی بازیکن پرسپولیس به سر مهاجم ما ضربه زد در دیگر صحنه ها داور قضاوت خوبی داشت.