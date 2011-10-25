به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از برتری دو بر یک سه شنبه شب تیمش مقابل مس رفسنجان در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور گفت: ابتدا باید از هوادارانی که امروز به ورزشگاه آمده بودند و 120 دقیقه کنار ما بودند تشکر کنم آنها با اینکه تیم در 90 دقیقه عملکرد چندان خوبی نداشت و در وقت‌های اضافه بهتر بازی کرد اما تا سوت پایان بازی در کنار ما بودند. ما هوادارانی این چنین می خواهیم.

استیلی به فشار روحی روانی که روی تیم پرسپولیس وجود دارد گفت: با توجه به شرایط موجود سعی کردم از کلیه بازیکنان استفاده کنم. در این بین بازیکنان نهایت توان خود را گذاشتند و تیم به پیروزی رسید. از امروز به بازی با داماش فکر می کنم و اینکه تیم شرایط بهتری برای این بازی پیدا کرده و به نتیجه مورد نظر دست یابد.

"وقتی می بازی باید کم حرف بزنی و وقتی برنده می شوی باید کمتر حرف بزنی". وی با بیان این جمله که نمی خواهم در مورد گذشته ها حرفی بزنم گفت: باید بگویم ما برای موفقیت پرسپولیس یک برنامه داریم که کوتاه مدت نیست برای موفقیت نیاز به زمان داریم. متاسفانه مصدومیت بازیکنان دست ما را بسته است و نمی توانم از همه پتانسیل خود استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شرایط روحی روانی تیمش افزود: من از مشکلات روحی و روانی تیمم یاد می کنم اما هیچ کس نیست که به ما راهکار ارائه دهد. به عقیده من راهکار خارج شدن تیم از شرایط موجود برد است که برای دستیابی به این هدف نیز زمینه رسیدن به این هدف فراهم شود. قطعا اگر ما برنده شویم شرایط بهتر می شود و بازیکنان از نظر روحی و روانی به مراتب بهتر خواهند شد.

استیلی از برنامه های تیمش در تعطیلات لیگ برتر یاد کرد و از جذب یک بازیکن در این برهه زمانی خبر داد. وی در خصوص اتفاقاتی که در برنامه دوشنبه شب 90 رخ داد گفت: من همیشه سعی می کنم عصبانی نشوم و حرمت ها را نگاه دارم اما گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که نمی توانم از حق خود و تیمم بگذرم. متاسفانه آقای رویانیان در این برنامه اشتباها نام آقای حاج رضایی را محصص گفت که مجری برنامه با نیشخند گفت مهندس، محصص!

وی با تاکید بر اینکه با هدف دفاع از حقانیت خود و تیمش روی خط برنامه 90 آمده است گفت: در 11 هفته گذشته در برنامه 90 بارها به تیم ما پرداختند اما تیم استقلال که چند فصل پیش عنوان سیزدهم را به خود اختصاص داد به هیچ گونه برنامه 90 به شرایط تیم استقلال نپرداخت و اینقدری که از تیم ما انتقاد کردند از تیم استقلال انتقاد نشد.

وی با یادآوری اینکه در رسانه ها کارشناسان مختلف به تحلیل شرایط تیم پرسپولیس می پردازند افزود: مردم آماده جرقه در ورزشگاه هستند و این تغییرها و کارشناسی ها باعث می شود آنها در ورزشگاه واکنش نشان دهند. ما در شرایط فعلی به کمک نیاز داریم نه تخریب.

وی پروین را از بزرگان فوتبال ایران خواند که با نظرسنجی برنامه 90 به هیچ عنوان تخریب نمی شود و افزود: اگر در نظرسنجی برنامه 90 آقای پروین برنده می شد چه می شد؟

وی ضمن بیان اینکه شاید برخی از مردم، پروین را نشناسند گفت: من خودم به شخصه به بازیکن دهه 60 بیشتر علاقه دارم اما مردم به دلیل اینکه بیشتر بازیهای دهه 70 را دیده اند و بازیکنان این دهه را بیشتر می شناسند در نظرسنجی برنامه 90 بیشتر به بازیکنان دهه 70 رای دادند. شما شک نداشته باشید که نظرسنجی دوشنبه شب برنامه 90 به تیم ملی فعلی نیز آسیب می زند.

وی از عوامل برنامه 90 خواست که در نحوه تعیین سئوالات نظرسنجی خود دقت عمل لازم را به خرج دهند و افزود: باید احترام اخلاق رعایت شود و در برنامه پرببینده 90 این موضوع مد نظر قرار گرفته شود.

استیلی خاطرنشان کرد: جواد کاظمیان پس از سه گلی که برای پرسپولیس به ثمر رساند به برنامه 90 دعوت شد به جای اینکه شرایط فعلی جواد کاظمیان بپردازد تصاویری از یک بازی که 7 سال پیش از برگزار شد نشان دادند و مجری برنامه از کاظمیان سئوال می کرد آیا در این صحنه می توانستید به آن بازیکن پاس بدهید یا نه و با وجود اینکه کاظمیان اصرار می کرد آن بازیکن را ندیده اما مجری برنامه باز هم سوال خود را تکرار می کرد. بهتر بود در آن برنامه از جواد کاظمیان درمورد شرایط خوبی که داشت سئوال می پرسید نه بازی ای که 7 سال پیش برگزار شده بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به نقش سازنده عادل فردوسی پور در برنامه 90 در فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: نباید از حق بگذریم عادل فردوسی پور و برنامه 90 در بیشتر مواقع نقش خوبی در فوتبال ما داشته اند اما در این برنامه باید اخلاق رعایت شود. متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در این برنامه مربی را مقابل بازیکن و بازیکن را مقابل مربی قرار می دهند. در این برنامه باید مسائل فرهنگی رعایت شود.

استیلی به نقش مسائل فرهنگی در فوتبال کشور اشاره کرد و افزود: نباید فقط دنبال این باشیم که فقط توپ داخل گل برود. باید به حفظ حرمت و اخلاق هم توجه کنیم برای من تا به امروز خیلی راحت بوده جواب این و آن را بدهم اما برایم مسائل اخلاقی بیش از هر چیز اهمیت دارد. من اگر بخواهم به کسی جواب هم بدهم سعی می کنم جوابم را در یک اتاق دربسته بدهم.

وی در پایان تصریح کرد: در برنامه دوشنه شب 90 هم اگر اعتراض کردم به این خاطر بود که داشتند ما را اعدام می کردند. در این برنامه به گونه ای عنوان می شد که من نه در ارنج تیم نه در کار آماده سازی تیم هیچ نقشی ندارم و عوامل دیگر باشگاه کار ها را انجام می دهند. من به همین خاطر روی خط برنامه آمدم و از حق خود دفاع کردم. با این حال اگر در رسانه ملی حرفی زدم و توهینی کردم به این خاطر بود که خیلی عصانی بودم با این حال از مردم عذرخواهی می کنم.